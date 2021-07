Le juge d’instruction au pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a ordonné le placement sous mandat de dépôt de l’ancien ministre des ressources en eau Hocine Necib, impliqué dans des affaires de corruption, lorsqu’il était responsable du secteur, a-t-on appris, mercredi, de source judiciaire. Hocine Necib avait occupé plusieurs postes dont celui de ministre des ressources en eau entre 2012 et 2015 puis 2017 et 2019. Dans le cadre de l’instruction ouverte dans des affaires de corruption ayant touché le secteur des ressources en eau, le juge d’instruction près du même pôle avait ordonné, le 17 juin dernier, le placement sous mandat de dépôt de l’ancien ministre Arezki Berraki. Ce dernier est poursuivi pour corruption alors qu’il était directeur général de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) de 2015 jusqu’à janvier 2020. Il avait en charge le portefeuille ministériel des ressources en eau de janvier 2020 jusqu’à février 2021.

