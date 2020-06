Le démenti de la Fédération algérienne de football (FAF) n’aura pas suffi pour calmer sa colère. Mohamed Maouche, ancien membre de l’historique équipe du FLN, a fustigé Kheireddine Zetchi et l’instance fédérale qui envisageaient, selon l’homme de 84 ans, de l’écarter, avec 7 autres camarades, de la composante de l’Assemblée générale. Il a aussi assuré qu’il demeurera, avec ses anciens coéquipiers qui sont toujours en vie, membres permanents de la structure, jusqu’à ce qu’ils soient tous morts et enterrés. Ceci étant une contrepartie des sacrifices consentis et service rendu à la patrie.

Voilà le passé qui risque de compromettre les plans futurs de Kheireddine Zetchi à la tête de la structure footballistique. Les anciens n’aiment pas trop se sentir indésirables car ils pensent toujours avoir beaucoup donné que la moindre contrariété peut être assimilée à de l’ingratitude. C’est ce qui arrive entre la FAF et Maouche. Ce dernier a décidé d’être le porte-parole de ses ex-compères du team du FLN qui a participé, à sa manière, dans la Révolution algérienne.

Pourtant, la structure principale de sport à onze en Algérie s’était empressée de démentir toutes les informations faisant part du remplacement des personnes par des collèges aux assemblées comme exigé par la FIFA. « La glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN) n’a pas échappé aux forces du mal qui, pour semer le doute et dénigrer encore une fois la FAF, ont laissé entendre que ce symbole de l’Algérie serait écarté de la future composante de l’assemblée générale de l’instance fédérale », avait écrit la FAF il y a 4 jours dans un communiqué paru sur son site officiel. Elle a aussi ajouté qu’« à ce propos, la FAF dément non seulement ce genre fabulation, mais condamne cette attitude qui consiste à porter atteinte aux symboles de la nation, et la glorieuse équipe du FLN en est un. Car non seulement la Fondation de l’équipe du FLN est présente au sein du Bureau fédéral de la FAF à travers la personne de M. Mohamed MAOUCHE, un des huit membres toujours en vie de cette équipe légendaire, mais elle le sera également au sein de l’Assemblée générale de la fédération avec ses huit membres toujours en vie, qu’en déplaise aux négateurs de tout bord et aux ennemis de la nation.»



Excuses vaines

Insuffisant néanmoins aux yeux de Maouche qui ne décolère pas en notant que « c’est un manque de respect sans précédent à l’égard de l’un des symboles de la révolution algérienne. Personne, je dis bien personne, ne peut toucher à la glorieuse équipe du FLN. Celui qui pense pouvoir le faire se met le doigt dans l’œil.» Assez autoritaire comme mise au point. Plus loin encore, l’homme de 84 ans estime que « le simple fait de croire ‘’possible’’ ou ‘’normal’’ d’éjecter de cette manière aussi vulgaire que moche l’équipe du FLN de l’assemblée de la FAF est en soi un manque de respect flagrant et sans précédent vis-à-vis des gens qui se sont sacrifiés pour la patrie. On a été installés comme membres permanents de l’AG de la FAF, à vie, par Ben Bella et Boumediene et on le demeurera jusqu’à ce qu’on soit tous morts et enterrés. Et on le restera, je vous le promets.» Des propos à la limite même de la mystification et l’obligation à l’idolâtrie.



« Blamzyetna » et contrepartie

L’interviewé rappellera aussi qu’« On a fait la guerre, on a patrouillé avec de grands moudjahidine à l’instar du Comandant Azzedine, on a sacrifié tout ce qu’on avait, maison, argent, carrière, famille…pour l’Algérie. On est allés jouer dans des pays qui ne savaient même pas que l’Algérie était en guerre contre le colonisateur français. On était les ambassadeurs de la Révolution.» Il a aussi précisé que « pour la patrie, pour le parti, pour le peuple, on a laissé nos vies de rêve, nos maisons, nos biens, nos carrières…Certains d’entre nous ont embarqué leur famille dans cette guerre.

Tout ça, on l’a fait par devoir, parce que c’est ce qu’on devait le faire, sans rien attendre au retour, «bla mzyetna », comme on dit chez nous. Si c’était à refaire, tous, autant que nous sommes, on le refera et de la même manière.» Sauf que là, Maouche se retrouve à exiger ouvertement une contrepartie. Il y a comme un double-discours.

Y a-t-il vraiment des raisons pour amplifier la polémique? Probablement pas. Surtout que la FAF a tout nié sur son intention de recomposer l’AG. Malgré cela, Maouche compte « écrire au ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que celui des Moudjahidines pour mettre fin au dérapage. Je suis prêt à aller aussi haut jusqu’à arriver au Président de la République s’il le faut » Et ce pour effacer ce qu’il qualifie de « page noire de l’Histoire se l’Algérie.» On ne parlera pas d’exagération mais on pense sincèrement que, présentement, le Chef de l’Etat a d’autres problèmes plus urgents et sérieux à régler que de restituer l’égo passéiste de certains. n