Dans un entretien accordé au Parisien, Nicolas Anelka, dont le documentaire sur Netflix sort aujourd’hui 5 août, est revenu sur la progression de Kylian Mbappé au PSG. Et l’ancien attaquant des Bleus assure être «passé avant lui» pour «enlever les obstacles». Le come-back de Nicolas Anelka. Si l’ancien attaquant du PSG ou encore du Real Madrid a raccroché les crampons il y a maintenant cinq ans, le voilà à l’affiche d’un documentaire sur Netflix, disponible à partir d’aujourd’hui. Mais avant, l’ex-international français a accordé une interview au Parisien, où il évoque notamment la trajectoire fulgurante de la carrière de Kylian Mbappé. Et selon Anelka, le champion du monde n’a pas vraiment besoin de ses conseils.



«Les jeunes connaissent mon parcours et il les intéresse»

«Je suis passé avant lui pour enlever les obstacles, explique-t-il. Je suis un des premiers à être parti à l’étranger ou à avoir signé un gros transfert. J’ai aussi été le premier à travailler en famille, avec mes frères, à une époque où c’était mal vu dans le milieu. Aujourd’hui, c’est presque naturel. J’étais un pionner et le pionner, il prend des coups. Mais j’ai ouvert la voie. Un Mbappé, avec toute sa force, profite aussi de mon vécu d’il y a 20 ans. Et il a bien raison.» Ensuite, Anelka a assuré «aimer» prodiguer des conseils à la jeune génération. «Je le fais déjà quand on me sollicite pour des conseils. Les jeunes connaissent mon parcours et il les intéresse. J’aime leur parler. Ils savent ma force mentale et m’interrogent là-dessus», a-t-il ainsi confié à nos confrères du Parisien. n

Articles similaires