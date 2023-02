Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé, jeudi à Alger, le lancement d’une plateforme numérique gratuite permettant aux consommateurs d’obtenir des informations concernant les commerçants itinérants et les artisans pour bénéficier de leurs services et leurs produits.

S’exprimant lors de la cérémonie de coup d’envoi d’une caravane nationale de sensibilisation sur l’activité du commerce itinérant, à partir du siège de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), M. Rezig a fait savoir que cette plateforme, développée par des compétences nationales, permettra au consommateur de prendre information sur le commerçant itinérant ou l’artisan le plus proche de son lieu de résidence via internet.

Cette plateforme, disponible sur le site du Centre national du registre du commerce (CNRC), met à la disposition des consommateurs les numéros de téléphone des commerçants itinérants et des artisans, précise le ministre qui a insisté sur l’impératif de lancer une application mobile spécifique à cette plateforme dans les plus brefs délais.

Après voir invité les personnes activant dans le domaine du commerce parallèle ou itinérant à se rapprocher des services du CNRC pour la codification de leurs activités “à titre gracieux” et bénéficier des avantages offerts par cette plateforme, M. Rezig a souligné que cette opération s’effectuait à travers la présentation d’une copie de la carte d’identité du commerçant.

Cette mesure permettra de réaliser “une véritable relance économique en permettant aux artisans qualifiés, aux industriels et aux commerçants d’exercer leurs activités en toute facilité au niveau des marchés, des quartiers et des zones isolées, l’objectif étant de rapprocher le commerçant du citoyen, notamment au niveau des quartiers qui manquent de marchés de proximité”, selon M. Rezig.

Après avoir révélé l’accord conclu entre son département ministériel et deux grandes marques spécialisées dans le domaine des équipements électroménagers en vue de la formation des commerçants itinérants spécialisés dans la réparation de ces équipements, le ministre a fait état de la signature d’accords similaires avec d’autres opérateurs à l’avenir, la formation devant durer d’une à deux semaines avec l’accompagnement du secteur de la formation professionnelle.

15.705 commerçants itinérants immatriculés

Le CNRC a recensé, depuis le lancement de l’opération l’année passée jusqu’au 1er février en cours, 15.705 commerçants itinérants immatriculés, selon le ministre qui a indiqué que l’objectif était d'”atteindre 50.000 commerçants à la fin de l’année en cours”, estimant que “cet objectif est facilement réalisable et nous pouvons même dépasser en vue d’atteindre les 100.000 commerçants itinérants en 2024”.

S’agissant de la caravane, M. Rezig a mis l’accent sur l’importance de cette initiative qui couvrira plusieurs régions du pays, dans la sensibilisation des jeunes à l’importance de bénéficier des avantages des nouvelles procédures, leur permettant de commercialiser plus de 120 services entre la vente ambulante de la marchandise et la présentation de services ambulants en vue de “réduire le chômage et permettre aux commerçants sur le marché parallèle d’avoir une couverture sociale”.

Dans le même contexte, le ministre a souligné que l’année 2022 a connu plus de 250.000 nouveaux opérateurs inscrits au registre de commerce ce qui, selon lui, “témoigne du dynamisme économique du pays”. De son côté, le directeur général du CNRC, Mohamed Slimani a affirmé que le commerce parallèle “constitue un danger pour l’économie nationale” et que son éradication “est désormais possible” au vu des facilitations que le CNRC présente à ceux qui l’exercent.

Le Secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchohra s’est dit, dans une déclaration à l’APS, optimiste quant à la capacité du secteur à encadrer l’activité des commerçants sur le marché parallèle.

Il a formulé également le souhait de “dépasser l’objectif des 50.000 commerçants itinérants immatriculés au registre de commerce à la fin de l’année en cours”. Il convient de noter que le lancement de la caravane nationale de sensibilisation, organisée par le CNRC et ses antennes locales du 2 au 9 février, s’est déroulé en présence du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed, des représentants des secteurs ministériels, des instances publiques des services de sécurité et de la Gendarmerie nationale, des associations professionnelles et du patronat.