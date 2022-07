La plateforme électronique dédiée aux doléances des citoyens sera mise à la disposition des services du Médiateur de la République et sera lancée dans un mois, a annoncé, avant-hier, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid, lors de l’allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de clôture du concours national de conception de cette plateforme dont la lauréate et la réalisatrice de ce projet est la start-up Djit-Innovations.

A cette occasion, le Médiateur de la République Brahim Merad a précisé que cette plateforme électronique, qui sera mise à la disposition de ses services, permettra de recevoir et de traiter les préoccupations et les doléances des citoyens et se veut «un outil d’interaction directe» entre le citoyen et la médiation de la République. Il ajoute que cela traduit «le grand intérêt qu’accorde le président de la République à l’amélioration de la qualité du service public, à la garantie de l’efficience et de l’efficacité des méthodes de gestion des affaires publiques et à la modernisation de l’administration».

Le Médiateur de la République a aussi souligné que «cette initiative ouvre également la voie aux jeunes compétences algériennes, en vue de mettre en avant leurs capacités créatives dans ce domaine et d’adhérer aux démarches des Pouvoirs publics visant à adopter la numérisation comme méthode de gestion des structures et administrations publiques, loin des méthodes classiques».

