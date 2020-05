Une nouvelle chaîne thématique publique dédiée à l’enseignement à distance, via le satellite algérien Alcomsat-1, a été lancée, ce mardi, par le Pemier ministre, Abdelaziz Djerad. Coïncidant avec avec la célébration de la Journée nationale de l’étudiant, la cérémonie de lancement de cette 7e chaîne publique « El Maarifa », s’est déroulée en présence du Conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafid Allahoum et des membres du gouvernement. Cette nouvelle chaîne, première du genre, mettra à la disposition des élèves des trois cycles de l’enseignement une série de cours dans toutes les disciplines et matières, notamment des classes d’examen.

