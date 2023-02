Lundi 6 février, le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement d’un nouveau prix intitulé «Cadets de la culture». Ce trophée est destiné aux jeunes créateurs dans les catégories artistiques, plastiques et littéraires, indique-t-on. Ce prix annuel vise à «encourager les jeunes créateurs à se pencher davantage sur les domaines culturels et artistiques pour conférer une valeur ajoutée à la scène culturelle et créative algérienne et accompagner les jeunes talents». Il est parrainé par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. La première édition, baptisée du nom de l’écrivain Malek Haddad (1927-1978), vise à «encourager les jeunes créateurs à se pencher davantage sur les domaines culturels et artistiques pour conférer une valeur ajoutée à la scène culturelle et créative algérienne et accompagner les jeunes talents».

Le prix est scindé en deux catégories, la première porte sur «les œuvres artistiques et plastiques», à savoir «la musique et la prestation» comprenant le solo ou le chœur, la représentation théâtrale, télévisée ou cinématographique, le chant en concert ou enregistrement d’un solo, en sus des arts plastiques incluant le dessin, la sculpture et le design graphique. La seconde catégorie comporte «les œuvres littéraires», telles que la narration dont le conte, le conte pour enfant, le roman destiné aux enfants et la poésie.

Le concours est ouvert aux enfants et aux jeunes créateurs algériens résidant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, dont l’âge varie entre 7 et 16 ans. Il est exigé dans ce concours «l’impératif de faire respecter dans l’œuvre en lice pour le prix les spécificités culturelles algériennes et de ne pas porter atteinte aux valeurs humaines». Les candidats désirant participer sont invités à déposer leurs dossiers au niveau du siège du ministère de la Culture et des Arts à Alger ou via le courriel : createurfutur@m-culture.gov.dz.

La valeur du prix dans chaque domaine est évaluée à 150.000 DA pour le premier prix, 100.000 DA pour le deuxième et 70.000 DA pour le troisième, en sus de l’impression des œuvres écrites en un seul tome pour chaque catégorie sous le titre «œuvres distinguées par le prix des cadets de la culture, édition Malek Haddad 2023», ainsi que la remise du trophée.

Le dernier délai pour la réception des œuvres est fixé au 15 mars prochain et les prix seront remis le 16 avril.

