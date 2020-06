Le paysage médiatique algérien enregistre, ce dimanche 28 juin, un nouveau né. Il s’agit du lancement d’un site électronique, 24H Algérie. Dans le premier édito du journal en ligne, « l’équipe »se présente en tant que journalistes ayant « acquis une solide expérience et un savoir-faire » qui »ont un regard, critique, sur la manière dont le journalisme s’est pratiqué pour le meilleur, et souvent pour le pire, en Algérie ». 24H Algérie ambitionne d’ « être un acteur et un témoin de ce changement qui s’annonce, aussi bien pour le métier de journaliste, que pour les autres aspects de la vie économique, sociale et politique du pays ». Bienvenue à 24H Algérie et « reporters » ne peut que souhaiter bonne chance au « nouveau né ».

Articles similaires