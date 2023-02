L’Observatoire national de la société civile (ONSC) a annoncé, mercredi dans un communiqué, le lancement de la première consultation nationale au profit des associations et différentes organisations de la société civile en Algérie en vue de “concrétiser la démocratie participative par des approches innovantes”.

Auparavant annoncée par le président de l’ONSC, Noureddine Benbraham, cette initiative vise à “donner l’opportunité aux acteurs des organisations de la société civile de participer au développement et à la promotion de la performance des associations et de concrétiser la démocratie participative par des approches innovantes”.

Ainsi, l’ONSC a appelé toutes les associations et les acteurs de la société civile à “participer avec force à cette consultation, le principe étant de choisir un ou plusieurs thèmes parmi les cinq retenus pour la consultation sur l’action associative, à savoir la loi relative aux associations en Algérie, le financement des projets de ces associations, la formation et le renforcement de leurs capacités, la position de la société civile dans le développement local, la place et le rôle de la société civile algérienne aux niveaux régional et international”.

La même source a fait savoir qu’un “groupe d’experts et d’enseignants spécialisés en la matière superviseront cette consultation qui sera ensuite enregistrée et examinée puis transmise au président de la République”. La participation à cette consultation se fera via le lien suivant: http://onsc.gov.dz/consultation.