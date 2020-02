L’atelier de formation en «art digital», organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement de la culture (Aarc), débute aujourd’hui à la villa Abdelatif à Alger, en faisant appel à deux artistes spécialisés dans les différentes approches, le Canadien Remi Lapierre et l’Algérien Samy Lamouti. Initialement ouvert pour «une quinzaine de participants», il a visiblement suscité un très fort intérêt auprès des artistes et graphistes, aussi bien professionnels qu’amateurs pour accueillir finalement une quarantaine de stagiaires. Les responsables de l’Aarc nous précisant, hier, que l’organisation de l’atelier a dû être revue «en prenant en compte le grand nombre de demandes à participation reçues». La formation devant ainsi accueillir dès aujourd’hui et jusqu’au 26 février prochain, par moins de quarante stagiaires repartis en deux groupes.

Formation dont le projet d’organisation remonte, pour rappel, au mois de juillet dernier, proposé alors par Samy Lamouti lors de sa participation à la résidence artistique «MAAEN». Il s’agit, expliquent les responsables de l’Aarc, de proposer un encadrement spécialisé pour la toute première formation du genre à des artistes ayant déjà «les connaissances nécessaires des logiciels 2D ou 3D, montage vidéo ou photographie». Les arts visuels, une expression artistique présentée comme «nouvelle» dans le champ artistique algérien, mais néanmoins de plus en plus demandée pour la production d’œuvres artistiques.

A cet effet, le workshop s’attardera ainsi sur diverses techniques «introduction, perfectionnement aux techniques de rendu en temps réel, réalité virtuelle et de mapping 3D…». Quant à la participation des stagiaires, initialement limitée à quinze élèves, il est apparu que le nombre de demandes à participation reçues jusqu’au 20 février par l’Aarc a dépassé tous les pronostics. «Nous aurons finalement près d’une quarantaine de personnes, nous avons reçu énormément de demandes depuis l’appel à candidature», nous précisent les responsables en ajoutant que «l’artiste Samy Lamouti a préféré organiser l’atelier en le partageant en deux groupes, l’un pour les candidats ayant déjà de l’expérience dans le domaine, et l’autre pour les artistes qui débutent. Les encadreurs les suivront séparément mais ils devraient aussi donner certains cours en commun».

L’atelier de formation devant, par ailleurs, être clôturé avec la tenue, le 27 février prochain, d’une cérémonie ouverte au grand public à la villa Dar Abdelatif. C’est l’occasion, nous expliquent les responsables de l’Aarc, de présenter certains travaux avec une projection en extérieur sur les murs de la bâtisses. On nous précise à ce sujet que «le 27 février, nous organiserons une projection à la villa Dar Abdelatif, plusieurs projets qui auront été réalisés durant l’atelier serons présenté». Les mêmes responsables ajoutant que l’Aarc organisera à l’avenir davantage de formations de ce type. «Nous visons la pérennisation de ce type de formation (…) qui s’adressera à l’avenir à d’autres profils, notamment, aux techniciens du cinéma», explique-t-on.

