L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a réagi plutôt favorablement à la décision des autorités de procéder à nouveau à la fermeture des magasins et autres lieux d’activité commerciale, notamment à Alger où le wali a décidé d’interrompre, hier dimanche, l’exercice des salons de coiffure, des commerces de pâtisserie et de gâteaux traditionnels, d’habillement et de chaussures, de l’électroménager, de tissus et mercerie ainsi que des cosmétiques.

Dans un communiqué, l’association a indiqué qu’il n’y a aucun choix à faire entre la préservation de la santé des personnes et de la population et poursuivre des activités qui risquent d’anéantir l’effort de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. L’ANCA relève également que la décision du Premier ministre d’autoriser l’ouverture des commerces n’a pas été appréciée à juste titre, c’est-à-dire comme une opportunité pour les professionnels de rattraper les gains perdus à cause du confinement et pour les consommateurs d’accéder aux biens et aux services dont ils ont besoin. Et de citer des «scènes de bagarres et de querelles» à l’entrée ou à l’intérieur des commerces, «provoquant des situations contraires aux mesures de précaution et de prévention sanitaires» imposées par le dispositif mis en place pour réduire les risques de propagation et de contamination.

Cependant, il est à noter que l’Association des commerçants et artisans rend responsable les consommateurs qui «refusent de porter des masques et qui ne respectent pas la distanciation physique» et «agressent les commerçants qui veulent les respecter». La décision d’interrompre les activités de commerce et d’artisanat, affirme l’ANCA, est le résultat de la «négligence» observée sur le terrain. Cette irresponsabilité, poursuit l’association, est devenue une «menace pour la santé et la vie des citoyens». L’association s’efforcera de soumettre au gouvernement d’autres propositions qui réduisent l’impact négatif provoqué par la crise sanitaire sur l’activité des commerçants et artisans concernés telles que «l’exonération partielle de certaines taxes et impôts». Elle évoque la proposition de création d’une banque privée spécialisée dans les microcrédits et donnant la priorité aux adhérents de l’ANCA. Elle exhorte, enfin, les commerçants non concernés par la décision de fermeture à «respecter les conditions de prévention et de protection sanitaires».

Pour rappel, le 25 avril dernier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a émis, une instruction à l’adresse des départements ministériels concernés ainsi que des walis pour l’«élargissement» des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces. L’objectif était de «réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire» pour les taxis urbains, les salons de coiffure, la pâtisserie, la confiserie et les fabricants de gâteaux traditionnels, ainsi que les marchands d’habillement, de chaussures et de l’électroménager entre autres. Cette instruction est désormais caduque pour beaucoup de wilayas où l’on constate, en particulier depuis le début de Ramadhan, l’absence des conditions de prévention sanitaire. n

