Hier matin, des membres de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca) accompagnés des Scouts algériens et de l’UGTA ont visité trois hôpitaux de la wilaya de Blida, la plus touchée par la Covid-19. L’établissement sanitaire Frantz-Fanon à Blida et des structures hospitalières de Boufarik et Meftah. L’objectif de cette sortie est de rendre hommage au personnel soignant, de s’enquérir de l’état des patients et de fournir du matériel nécessaire tel que les masques, bavettes et produits désinfectants. Il s’agit de saluer l’effort des personnes en première ligne dans la lutte contre la maladie, a déclaré à Reporters Mohamed Mechedene, numéro 2 de l’Anca. «Nous avons tenu à saluer ainsi qu’à honorer ces femmes et ces hommes à l’avant-garde de la lutte contre l’épidémie», a ajouté ce responsable. Soulignant les difficultés auxquelles font face les personnels soignants, M. Mechedene a déclaré que les médecins, réanimateurs, infirmiers et leurs collègues dans les services hospitaliers dédiés à la prise en charge des malades atteints de la Covid-19 méritent la pleine reconnaissance du pays. «Aux médecins et aux autres membres des staffs soignants, nous leur disons que nous sommes avec vous et que nous saluons votre courage et votre dévouement», a-t-il ajouté. Très ému, il nous fera part de cette scène d’une malade, à la fois soulagée d’être en voie de guérison et attristée de ne pouvoir regarder ses enfants qu’à travers une vitre du service où elle est admise.

