Le recul des contaminations au nouveau coronavirus s’est poursuivi, hier, et le nombre de décès est resté stable à un niveau assez bas, confirmant ainsi les déclarations des différents professionnels de la santé qui parlent d’une «amélioration de la situation épidémique».

Ainsi, le bilan présenté indique que l’Algérie a enregistré 160 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 175 la veille.

Le nombre de décès recensés est resté le même que la veille, en se stabilisant à 4 morts durant les dernières vingt-quatre heures. Quant aux guérisons, elles ont enregistré un recul, selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Il a fait savoir que le nombre de patients rétablis ayant quitté des établissements hospitaliers s’est élevé à 102 durant les dernières vingt-quatre heures, comparativement à la veille où on comptait 110 malades guéris, ajoutant que «26 patients sont actuellement en soins intensifs».

Ainsi, l’Algérie compte, depuis l’apparition de la pandémie dans le pays le 25 février dernier, un total de contaminations s’élevant à «50.914 dont 160 nouveaux cas, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 1.711 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 35.756», selon les précisions données par le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Il a, par ailleurs, affirmé, à propos de la répartition des contaminations, que «16 wilayas ont recensé moins de 9 cas durant les dernières vingt-quatre heures, 26 autres n’ont notifié aucun cas, alors que 6 wilayas ont enregistré plus de 10 cas».

Le porte-parole du Comité scientifique a rappelé, comme de coutume à la fin de son point de presse, la nécessité de ne pas baisser de vigilance, en soulignant que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen le respect des règles d’hygiène et de prévention, citant le port obligatoire du masque, la distanciation physique ainsi que le lavage récurrent des mains.

