Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a affirmé que l’Algérie poursuivait ses démarches visant à parvenir au consensus nécessaire entre toutes les parties maliennes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et à renforcer leur adhésion dans ce cadre, en vue de réaliser ses objectifs sur le terrain, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, M. Lamamra a eu, jeudi à Addis-Abeba, des entretiens bilatéraux avec son homologue malien, M. Abdoulaye Diop, ainsi qu’avec le président de la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Dr. Omar Touray, lit-on dans le communiqué.

Les entretiens ont porté essentiellement sur les défis auxquels fait face le processus de paix et de réconciliation au Mali, ainsi que les voies et moyens à même de surmonter les entraves actuelles afin d’impulser la dynamique indispensable à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

En qualité de chef de file de la médiation internationale et présidente du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA), l’Algérie poursuit ses démarches visant à parvenir au consensus nécessaire entre toutes les parties maliennes signataires de l’Accord et à renforcer leur adhésion dans ce cadre, en vue de réaliser ses objectifs sur le terrain, a indiqué M. Lamamra.

Le ministre a, par ailleurs, eu des entretiens bilatéraux avec son homologue ougandais, M. Odongo Jeje Abubakar, avec lequel il a abordé les relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de leur consolidation, dans la perspective de la préparation des prochaines échéances bilatérales, notamment la visite d’Etat prévue prochainement en Algérie du président de la République de l’Ouganda, M. Yoweri Museveni, à l’invitation de son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les deux ministres ont également abordé les principaux points inscrits à l’ordre du jour de l’actuelle session du Conseil exécutif, dans le cadre de la concertation et de coordination traditionnelles entre les deux pays.