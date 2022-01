Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, s’est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, lors de sa visite de travail au Royaume d’Arabie saoudite, dans le cadre du mécanisme de concertation et de coordination bilatéral au niveau ministériel, a indiqué ce mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« A cette occasion, M. Lamamra a remis à son homologue saoudien un lettre manuscrite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à son frère, le serviteur des Lieux saints, le Roi Salman bin Abdulaziz al-Saud «, précise le communiqué.

Selon la même source, « les discussions entre les deux ministres ont porté sur les relations de fraternité et de coopération, ainsi que sur la conjoncture délicate que traverse le monde arabe, les moyens de relever les défis qui lui sont imposés, et les perspectives de l’action arabe commune «.

Les deux chefs de la diplomatie ont salué « la profondeur des relations entre les deux pays et les deux peuples frères, et les perspectives prometteuses de leur renforcement en application des orientations des dirigeants des deux pays, dans le cadre des attentes et des aspirations des deux parties.

La situation au niveau régional et international notamment dans le monde arabe et les préparatifs du sommet arabe en Algérie, ont été également abordés par les deux responsables. «Les deux ministres ont examiné les étapes les plus importantes des préparatifs dans le but d’assurer le succès de ce sommet dont la date sera fixée dans le cadre de larges consultations ».

Les deux parties ont convenu de « poursuivre la concertation et la coordination sur toutes les questions soulevées lors de la prochaine visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Algérie prévue en février prochain », conclut le communiqué.