Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra s’est entretenu, dimanche au Caire, avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit et a rencontré plusieurs de ses homologues arabes, en marge de sa participation en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, aux travaux de la conférence de haut niveau en soutien à la ville d’El Qods, a indiqué un communiqué du ministère. M. Lamamra a eu des entretiens avec Ahmed Aboul Gheit qui «ont porté essentiellement sur la mise en œuvre des décisions du Sommet arabe tenu les 1er et 2 novembre 2022 à Alger, notamment celles liées à la question palestinienne».

Le chef de la diplomatie algérienne a également rencontré plusieurs de ses homologues arabes, dont les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, du Koweït, du Soudan, du Yémen, du Liban, ainsi que le ministre d’Etat qatari et des personnalités arabes et internationales présentes aux travaux de la conférence, conclut le communiqué.

La veille, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu par le président de l’Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à qui il a transmis les salutations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et un message oral qui s’inscrit dans le cadre de la concertation entre les deux Présidents. «Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu, ce jour au Caire, par le président de l’Etat frère de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à qui il a transmis les salutations de son frère le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et un message oral qui s’inscrit dans le cadre de la concertation et de la coordination entre les dirigeants des deux pays frères notamment sur les derniers développements de la question palestinienne», lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette audience, «les deux parties ont évoqué l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés, en pleine escalade, imposée par les forces d’occupation sioniste à l’encontre du peuple palestinien et ses lieux saints islamiques et chrétiens», précise la même source. Ils ont également abordé «les efforts consentis sous l’égide du Président Abdelmadjid Tebboune en vue de mobiliser davantage de soutien à la candidature de l’Etat de Palestine pour devenir membre à part entière à l’ONU, ainsi que de relancer le processus de réconciliation et d’unité nationale palestinienne à travers la concrétisation des échéances contenues dans +la Déclaration d’Alger+, signée par les frères palestiniens à Alger» juste avant la tenue du Sommet arabe en novembre dernier, souligne le communiqué. Dans ce sillage, le Président Mahmoud Abbas a réitéré l’expression de sa fierté de la profondeur et de la solidité des relations fraternelles entre les deux pays et peuples frères», saluant à cet effet «les positions de l’Algérie, dirigeants et peuple, ainsi que les efforts de son frère le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans l’appui et la consolidation de la place de la question palestinienne sur tous les plans», ajoute le communiqué. A noter que M. Lamamra est arrivé, samedi soir au Caire, pour représenter le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en qualité de Président en exercice de la Ligue arabe au niveau du sommet, aux travaux de la conférence de haut niveau de soutien à la ville d’Al Qods, hier au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, conformément aux conclusions du Sommet arabe tenu novembre 2022 à Alger.

Articles similaires