Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a tenu lundi à Moscou (Russie), une séance de travail avec son homologue russe, Sergei Lavrov, et s’est entretenu avec le chef du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev, autour des axes et des perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

S’inscrivant dans le cadre de la dimension bilatérale de la visite de travail qu’effectue M. Lamamra à Moscou, les entretiens avec les hauts responsables russes ont porté sur les «principaux axes de la coopération entre l’Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines, en sus des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays», a précisé le communiqué.

M. Lamamra, rappelle-t-on, a entamé lundi une visite à Moscou, en compagnie des ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, du Soudan, de l’Irak et de l’Egypte, en sus du Secrétaire général de la Ligue arabe, afin de lancer des concertations avec la partie russe et de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise ukrainienne. <

