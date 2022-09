Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra s’est réuni, jeudi, avec les représentants des mouvements signataires de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, indique un communiqué du ministère.

Dans le cadre de la visite de travail et d’amitié qu’il effectue en République du Mali, et à la veille de la tenue de la 6e session de haut niveau du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger (CSA), M. Lamamra, a tenu une réunion de concertation avec les représentants des mouvements signataires de l’accord, précise le communiqué.

La réunion qui intervient à la suite de la 18e session du Comité bilatéral stratégique, tenue avec le gouvernement malien, ajoute le communiqué, “a permis de prendre connaissance des points de vue des mouvements, permettant ainsi de compléter l’évaluation d’ensemble sur l’état de la mise en œuvre de l’accord ainsi que sur les perspectives de son accélération à la faveur des engagements pris par les parties signataires lors de la dernière réunion décisionnelle de haut niveau”.

A cette occasion, “les représentants des mouvements ont réitéré leur attachement à l’accord en tant que pierre angulaire des efforts visant à promouvoir des facteurs de réconciliation et de paix et de préserver durablement la stabilité et l’unité de ce pays frère”, lit-on dans le même document. “Les participants ont également, saisi cette occasion pour renouveler leur confiance dans le rôle de l’Algérie en sa double capacité de chef de file de la médiation internationale et pays assurant la présidence du CSA”, rapporte la source.

Pour sa part, le chef de la diplomatie a réaffirmé “la disponibilité de l’Algérie à poursuivre son accompagnement pour aider les parties signataires à assurer une mise en œuvre diligente, efficiente et intégrale de l’accord pour préserver les intérêts suprêmes du Mali au moment, précisément, où ce pays est engagé dans un processus de renouveau institutionnel”.