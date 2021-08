Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger, M. Ramtane Lamamra, s’est rendu de nouveau ce dimanche soir en Tunisie en qualité d’Envoyé Spécial du Président de la République, où il a été reçu en audience par le Président Kais Saied, à qui il a transmis un message verbal de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune. L’audience a été l’occasion d’aborder les questions d’actualité et d’intérêt commun sur les scènes maghrébine, arabe et internationale. Le Ministre a également informé le chef d’Etat tunisien de ses interactions avec les dirigeants des pays qu’il a visités sur la réunion des conditions de succès du prochain Sommet arabe ainsi que sur le renforcement de la solidarité et de la coopération entre les ensembles africain et arabe. Mardi, le chef de la diplomatie algérienne a été reçu par le président Kais Saied lors d’une première audience qui a donné lieu à un échange de vues sur l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation au sein de la région du Maghreb, l’espace Sahelo-saharien, ainsi qu’au sein du monde arabe».<

