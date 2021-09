Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu lundi à New York la sous-secrétaire d’Etat américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland avec laquelle il a évoqué le renforcement des relations bilatérales et la situation au Moyen Orient, au Maghreb et en Afrique. » J’ai reçu aujourd’hui au siège de la mission algérienne à l’ONU, Mme Victoria Nuland, la sous-secrétaire d’Etat américaine aux affaires politiques « , a tweeté M. Lamamra à l’issue de cette audience. » Nous avons discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et échangé nos vues sur la situation au Moyen-Orient ainsi qu’au niveau maghrébin et africain », a indiqué le chef de la diplomatie algérienne qui participe à New York à la 76 ème session de l’Assemblée générale de l’ONU. De son côté, Mme Nuland a dans un tweet qualifié ces discussions de » constructives « , ajoutant qu’elles ont porté sur » le Sahara Occidental, la Libye et le Mali « .

Les deux responsables ont également évoqué les investissements américains dans le secteur des énergies renouvelables en Algérie, selon la sous-secrétaire d’Etat américaine, qui a déclaré que les Etats-Unis « appréciaient les efforts de l’Algérie en faveur de la paix et la sécurité régionales ».