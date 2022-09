L’Algérie est mobilisée, sous la direction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a garantir le succès du 31e Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre 2022, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra qui a annoncé une réunion en Algérie des factions palestiniennes avant la tenue du rendez-vous arabe.

Présidant au siège de son département ministériel l’installation d’Amar Belani, nouveau SG du ministère en remplacement de Rachid Chakib Kaid, M. Lamamra a fait état d'”efforts incessants” pour mener une action diplomatique d’envergure sous la conduite du président de la République en vue de consolider les rangs palestiniens à la faveur d’une réunion qui se tiendra bientôt en Algérie avant même le Sommet arabe.

Il s’agit d’une démarche, poursuit M. Lamamra, tendant à “parvenir à une unité arabe renforçant l’unité palestinienne, mais aussi d’amorcer à la faveur du Sommet d’Alger un départ pour l’action arabe commune en vue d’actualiser la solidarité et la coordination pour une paix pérenne et équitable basée sur l’accès du peuple palestinien à ses droits imprescriptibles, tout en relevant les défis auxquels font face les sociétés arabes, partant du principe de sort commun et collectif”, a-t-il ajouté.

A cette occasion M. Lamamra a appelé à la nécessaire mobilisation de tout un chacun pour garantir le succès des prochaines échéances. “Nous sommes à la veille de la tenue du 31e Sommet arabe, un rendez-vous auquel nous nous préparons en déployant des efforts, Président et envoyés spéciaux”, a-t-il déclaré, mettant en avant, dans ce sens, le succès du Forum intergénérationnel de soutien à l’action arabe commune d’Oran tenu pour la première fois dans l’histoire. M. Lamamra a insisté, dans ce cadre, sur le “renforcement de la diplomatie multilatérale dans le cadre de l’ONU, de l’UA et de la Ligue Arabe, et la relance du Mouvement des Non-alignés”.

Il s’agit en outre de “permettre à l’Organisation de coopération islamique de s’acquitter pleinement de ses missions de solidarité entre les peuples musulmans”, a-t-il ajouté. Evoquant le Forum d’Oran, le chef de la diplomatie algérienne a souligné qu’il s’agissait d’un espace de “communication intergénérationnelle”, et d’une démarche pour tirer parti de la sagesse des expérimentés et de la fougue des jeunes au service de l’action arabe commune.

Ce Forum, a-t-il dit, est “une reconnaissance du rôle pivot de la société civile, à travers ce qui est communément connu par la diplomatie populaire”. M. Lamamra a formulé le souhait de voir une “mobilisation inédite de tout un chacun pour être à la hauteur des attentes du Président de la République et de la confiance du peuple qui voit en la diplomatie un symbole de souveraineté”.

De son côté, M. Belani qui poursuivra ses missions d’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères a appelé les cadres de ce département à œuvrer à la réalisation du rayonnement de la diplomatie de l’Algérie nouvelle.