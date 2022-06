Le chef de la diplomatie Ramtane Lamamra a effectué une visite de travail au Rwanda. Il s’est rendu à Kigali, capitale du pays, en tant qu’«Envoyé spécial du Président de la République», et a été reçu par le président rwandais Paul Kagamé à qui il a remis un «message écrit» du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Selon le communiqué des Affaires étrangères, la visite de M. Lamamra dans ce pays africain de la région des grands lacs a porté sur des questions bilatérales et africaines. Selon la même source, l’audience accordée au ministre algérien par le président rwandais s’est déroulée en présence du ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Vincent Biruta. Elle a mis en évidence «la détermination commune des dirigeants des deux pays à bâtir des relations exemplaires et à apporter conjointement leur contribution pour mettre en œuvre l’agenda continental pour la paix, la sécurité, l’intégration et la prospérité», selon la déclaration du 50e anniversaire de la création de l’Union africaine (UA) en mai 2013 et le cadre stratégique fixé dans le cadre de l’»agenda 2063» visant le développement du continent et la prise en charge par ses Etats des questions politique, de paix et de sécurité qui le concernent. Il s’agit de faire de l’Afrique un acteur de poids sur la scène mondiale… Les deux parties ont «réaffirmé leur attachement au renforcement de l’action africaine commune à travers la stimulation des cadres de coopération existants et la réunion des conditions nécessaires pour favoriser l’opérationnalisation effective de nouvelles institutions panafricaines dans l’intérêt des peuples du continent». Elles ont également «échangé les vues sur les voies et moyens susceptibles de prémunir l’Afrique des tensions actuelles dans les relations internationales et du climat de polarisation qui en résulte». Il a été notamment souligné «la nécessité pour les pays africains d’œuvrer collectivement pour l’émergence d’un système de gouvernance globale égalitaire et respectueux de la voix de l’Afrique en vue de l’enrichissement des normes et de la coopération internationales pour la paix et le développement universels».

