La Covid-19, depuis sa découverte, est toujours d’actualité. Une phrase «bateau», puisque tout le monde ne cesse de le constater. L’émergence, ces derniers temps, de variants vient redonner un autre souffle à la pandémie, au grand dam de tous les citoyens du monde. La précision est importante à faire. Mentionner que tous les pays -et ici, ce sont les régimes locaux qui sont visés- sont «déçus» par l’existence de la Covid-19, c’est aller trop vite en besogne. La Covid-19 a été instrumentalisée par quelques pays (sans l’avouer ouvertement) dans l’espoir de maîtriser tout mouvement populaire interne.

L’Algérie fait-elle partie de ces pays ? Juste avant la «trêve» du Hirak, au début de 2020, certains n’avaient pas hésité à le clamer. Des accusations qui n’avaient aucun sens et qui dévalorisaient encore plus des «voix» qui avaient cru, le temps d’un «buzz», en leur étoile. Politiquement (s’il fallait oser comparer), c’était carrément un niveau de «crèche».

Toutefois, ce sujet n’est pas d’actualité. Celui sur qui se concentre tous les regards reste, encore et toujours, les retombées de la Covid-19 sur les citoyens, surtout ceux qui n’ont pas de prise en charge à l’étranger, ni les moyens de se retrouver dans des cliniques privées. L’Alpha et le Delta sont omniprésents dans les discussions des profanes et dans les interventions des experts. L’un de ces derniers, en l’occurrence le Pr Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de la pandémie, lors de son intervention, hier, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne I, n’est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a dressé un tableau bien sombre de la situation épidémique du pays. La propagation des variants désignés par des lettres de l’alphabet grec, Alpha et Delta, nécessite, selon lui, l’application de mesures d’urgence. Le retour au confinement est, pour le Pr Mahyaoui, une des probables solutions pour lutter contre la pandémie. Il n’omettra pas, néanmoins, de rappeler que la «base» reste le respect des gestes barrières. Facile à dire…

