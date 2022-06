L’Alliance atlantique se réunit dès ce mardi et jusqu’à jeudi prochain dans la capitale espagnole avec, en tête, la question de l’Ukraine et la préoccupation de faire face à la «menace russe». Le gouvernement de Pedro Sanchez, selon ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, veut inclure dans la catégorie des dangers à surveiller les pays pourvoyeur de migrants clandestins et qui font de l’«utilisation politique des ressources énergétiques».

Quarante ans après son adhésion à l’Otan, le 30 mai 1982, l’Espagne abritera mardi 28 juin et pendant deux jours le sommet 2022 de l’Alliance Atlantique. Les dirigeants de l’organisation se réuniront à Madrid pour débattre des grandes questions qui préoccupent ses Etats membres et leurs principaux partenaires et définir les orientations stratégiques à suivre pour les dix prochaines années et au-delà.

Au menu de ce sommet, cette année, la guerre en Ukraine et la nouvelle donne de sécurité en Europe face à la Russie considérée désormais par beaucoup d’Etats membres et de candidats à l’adhésion (Finlande et Suède) comme une menace directe. Au programme des discussions également, la Chine et les défis stratégiques qu’elle pose à l’Alliance atlantique et son chef de file, les Etats-Unis. Y figurera aussi le débat sur les effets du changement climatique sur la sécurité.

La finalité de ces thèmes et d’autres, quand ils seront abordés et couronnés de recommandations et de résolutions, est de faire adopter à l’Otan son nouveau concept stratégique, un document qui n’a pas été révisé depuis 2010 et par lequel l’Alliance évaluera les nouveaux défis et les nouvelles menaces à la sécurité des Etats membres et réaffirmera sa fonction et ses tâches politiques et militaires d’ici à l’horizon 2030-2035

C’est dans cette optique que l’Espagne veut convaincre l’Alliance atlantique de l’importance stratégique des menaces sur son flanc sud. Madrid, selon les déclarations de son ministre des Affaires étrangères, veut inclure parmi les menaces non conventionnelles comme le terrorisme «l’utilisation politique des ressources énergétiques», allusion exagérée et certainement faite à l’Algérie, et de «l’immigration illégale», un dossier qui a été marqué vendredi 24 juin par une actualité dramatique à l’enclave espagnole de Melilla. Ainsi, mercredi 22 juin, José Manuel Albarès, a déclaré que «les menaces viennent autant du flanc sud que du flanc est». «Nous avons cette guerre en Europe, mais la situation en Afrique est réellement inquiétante», a renchéri sa collègue de la Défense Margarita Robles, faisant notamment référence aux groupes jihadistes actifs dans le Sahel.

Mais avec le conflit en Ukraine, sur le flanc oriental de l’Alliance, Madrid aura du mal à convaincre ses partenaires de l’importance de ce «flanc sud», estiment des observateurs. Ce sera «une tâche ardue», déclare à l’AFP Sinan Ulgen, expert du centre d’études Carnegie Europe à Bruxelles. Selon cet ancien diplomate turc, «la guerre en Ukraine a changé la donne» car «la menace de la Russie est devenue la principale inquiétude pour la plupart des pays» de l’Otan. «Le centre d’intérêt principal est aujourd’hui le flanc oriental», même si «nous prêtons également attention au flanc sud», a déclaré à l’agence de presse à Washington John Kirby, qui coordonne la communication de la Maison Blanche sur les questions de sécurité nationale et de stratégie.

Dans un entretien samedi 25 juin au quotidien espagnol El Pais, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a indiqué que l’Alliance allait «renforcer (sa) coopération avec les pays du sud», des partenaires importants pour de nombreuses questions de défense et de sécurité notamment dans l’antiterrorisme. La priorité stratégique du président américain Joe Biden est la Chine, qui devrait être mentionnée pour la première fois dans le «concept stratégique» issu du sommet de Madrid.

Selon les observateurs, pour tenter de convaincre ses partenaires de l’importance du flanc sud, Madrid agite la menace russe en Afrique et a même laissé entendre que Moscou était derrière la détérioration de ses relations avec Alger. «Malheureusement, les menaces venant du sud sont de plus en plus des menaces russes venues du sud», a insisté mercredi le chef de la diplomatie espagnole, M. Albares, dont le gouvernement dénonce la présence croissante de mercenaires russes du groupe Wagner au Mali ou en Centrafrique. Madrid craint en particulier que l’instabilité dans cette partie du continent africain n’entraîne une augmentation de l’immigration clandestine vers l’Europe, et en premier lieu vers l’Espagne.

Selon Sinan Ulgen, un autre écueil pour Madrid vient du fait que d’autres membres de l’Alliance impliqués en Afrique, comme la France, l’Italie ou la Turquie, ont des objectifs différents, rendant difficile une stratégie commune pour l’Otan. «C’est la raison fondamentale pour laquelle il n’y a pas un appel plus fort pour que l’Otan joue un plus grand rôle» sur son flanc sud, dit-il. Par ailleurs, de nombreux responsables américains estiment que l’Otan devrait se focaliser sur la notion de défense territoriale et non sur les «menaces hybrides», c’est-à-dire non conventionnelles, souligne pour l’AFP Angel Saz, directeur du Centre pour l’Economie globale et la Géopolitique de l’école de commerce espagnole Esade. «La seule menace territoriale est la Russie. Le Sahel peut déstabiliser l’Europe mais il ne va pas conquérir l’Espagne ou l’Italie», résume-t-il.

Située à quelques kilomètres des côtes africaines, l’Espagne est devenue l’une des principales portes d’entrée de l’immigration illégale en Europe, comme l’a encore prouvé vendredi dernier une tentative massive d’entrée dans son enclave de Melilla. Plus de 10.000 migrants avaient pénétré en mai 2021 dans son autre enclave de Ceuta, mettant alors à profit un relâchement des contrôles marocains, considéré alors par Madrid comme un «chantage» et une «agression». C’était avant que l’Espagne et le Maroc se réconcilient au prix d’un revirement de Madrid sur le Sahara occidental.