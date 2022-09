L’Opep+ a tranché : la production globale de l’Alliance pour le mois prochain sera amputée de 100 000 barils par jour. Ses membres ont ainsi acté le retour à la politique de restriction de l’offre de brut, tel que suggéré, voici quelques jours, par le ministre saoudien de l’Energie, Abdelaziz Ben Salman. Sur les marchés, les cours ont vite réagi. A la hausse !

Par Hakim Ould Mohamed

Hier, à l’issue d’une courte entrevue ayant réuni les ministres de l’Opep+, l’Organisation a décidé, en effet, de réduire l’objectif collectif de production de pétrole de 100 000 barils par jour (bpj) pour octobre. Ce qui était, pour de nombreux observateurs et analystes, une option peu probable, voire un bruit de couloirs, a été confirmé par les producteurs siégeant dans l’Opep+, soucieux de stabiliser un marché pris de panique ces dernières semaines en raison d’inquiétudes jugées exagérées quant à un éventuel ralentissement de l’économie mondiale. Avec cette réduction de 100 000 barils par jour, les ministres de l’Energie de l’Alliance remettent ainsi le compteur de la production à son niveau d’août. Les rumeurs d’une nouvelle coupe ont commencé à circuler dès la matinée de la journée d’hier, peu avant l’entame des travaux de la réunion. Deux options étaient à l’étude des ministres de l’Opep+, ou ces derniers conviennent d’une réduction de la production de 100 000 barils par jour ou alors ils devaient mentionner, dans le communiqué final, qu’une nouvelle coupe allait être décidée dans les tout prochains jours. Les deux options ont été retenues tout compte fait, puisque, en plus de la décision de réduire la production en octobre, l’Opep+ a souligné dans son communiqué qu’elle pouvait convoquer une réunion à tout moment pour discuter d’autres actions.

En effet, les participants à la réunion ont demandé au président de l’Opep «d’envisager de convoquer une réunion ministérielle Opep et non-Opep à tout moment pour aborder l’évolution du marché, si nécessaire», lit-on dans un communiqué diffusé à l’issue de cette réunion. Cependant, la Russie, poids lourd de l’Opep+, n’a pas acquiescé au vœu des autres producteurs. Le délégué russe a voté contre le retour aux restrictions de l’offre.



L’Arabie Saoudite avait planté le décor

En effet, alors que plusieurs membres de l’Opep ont apporté leur soutien à la décision d’une réduction de la production, dont l’Arabie saoudite, la Russie n’en fait pas partie, selon les sources citées par le Wall Street Journal. La raison invoquée par les Russes est qu’une réduction de l’offre pourrait diminuer son influence sur les grands acheteurs de pétrole asiatiques.

Selon les sources du Wall Street Journal, la Russie a exprimé ses objections à une réduction de la production la semaine dernière lors d’une réunion préliminaire. Le Comité ministériel conjoint de suivi du groupe Opep+ avait soutenu, lors d’une précédente réunion, la réduction de 100 000 bpj. L’Opep+ a jugé qu’il y avait bel et bien un risque que le marché soit inondé de pétrole brut, à l’heure où les craintes d’une récession de l’économie mondiale sont grandissantes.

Le ministre saoudien de l’Energie était le premier à planter le décor de ce retour à la politique de réduction de la production pour rééquilibrer les fondamentaux du marché. Le prince Abdulaziz Ben Salman avait ouvert la porte, voici quelques jours seulement, à l’hypothèse d’une coupe, dénonçant un marché «tombé dans un cercle vicieux de faible liquidité et de volatilité extrême». Le signal de l’Arabie saoudite d’il y a deux semaines, selon lequel l’Opep+ pourrait décider de réduire la production à tout moment, sous n’importe quelle forme, a réussi à fédérer les autres membres autour de cette hypothèse, les Emirats arabes unis, l’Algérie, l’Irak et autres membres de l’Opep affichant aussitôt leur adhésion à la suggestion du ministre saoudien de l’Energie.

Les craintes d’une baisse de la demande, ravivées par le risque d’un ralentissement de l’activité industrielle, non seulement en Chine, mais aussi en Europe et aux Etats-Unis, ont fait chuter les prix du pétrole aux niveaux d’avant le 21 août, lorsque le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdulaziz Ben Salman, a déclaré que l’Opep+ était prête à couper la production.

La décision, hier, d’acter ce qui était jusqu’ici une simple hypothèse a fait remonter les cours du brut de plus de 3%. Les cours du Brent ont gagné 3,56% peu après 16H00, à 96,33 dollars le baril, alors que ceux du WTI prenaient 3,46%, à 89,88 dollars le baril. <