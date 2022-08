Le deuxième et dernier chapitre entre le Sporting CP et Islam Slimani a pris fin mercredi dernier. L’Algérien a résilié son contrat avec le club de Lisbonne et a signé avec le Stade Brestois 29 (Ligue 1 Uber Eats/France). Même s’il est parti de chez les «Lions», le conflit, qui a précipité son départ malgré un contrat qui courait jusqu’en 2023 au minimum, avec l’entraîneur Ruben Amorim s’est prolongé. Le technicien profite du fait que l’avant-centre Dz soit tenu par la contrainte de ne pas pouvoir trop s’étaler sur le sujet pour le charger. Ambiance.

Par Mohamed Touileb

Une menace de poursuite en justice et une charge envoyée dans la foulée de cette carte brandie par la direction du Sporting CP, Ruben Amorim a montré une fausse courtoisie au moment d’évoquer Islam Slimani. Il a voulu donner l’impression que c’est un non-sujet pour lui. Toutefois, il s’est montré relativement prolixe pour quelqu’un qui est désintéressé par l’affaire.



Un simple commentaire et une menace

Dans la foulée du surprenant revers à domicile face au promu GD Chaves (0-2), un journaliste portugais a relancé l’entraîneur lisboète sur les récents propos de l’Algérien concernant les tensions qu’il y avait entre les deux hommes. Certainement sonné par ce revers inattendu, Amorim a insinué que le buteur historique des «Fennecs» était lâche. Et ce parce qu’il n’est jamais parti au clash avec lui quand il était toujours licencié chez le vice-champion du Portugal.

Ce n’est qu’une fois qu’il a dégagé de son obligation contractuelle que l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais a donné quelques indications sur la nature des tensions avec Amorim. «Ce qui s’est passé c’est qu’il [Ruben Amorim] n’a pas aimé que je sois performant et pour ne pas sortir son joueur à lui [Paulinho NDLR] il a dû trouver des faux prétextes. Toutes ces vérités vont bientôt sortir», a simplement écrit le fer de lance sous une publication Twitter du compte Sporting CP France.

Cette petite précision n’était pas du goût de la direction des «Sportinguistas». Ainsi, elle a averti qu’elle «lancera un procès à l’encontre d’Islam Slimani si le joueur reparle (ou critique) de Ruben Amorim ou du club» en notant que «le club a déjà prévenu l’agent de l’attaquant algérien». Cela porte à croire que l’ancien employeur du natif d’Aïn Benian a convenu avec le joueur à ne rien dévoiler sur ses derniers mois compliqués.



La provoc’ d’Amorim

Si le board lisboète a demandé le mode «off» au «Vert», il n’a pas fait de même avec Amorim. Ce dernier s’est même montré un brin provocateur. Dans un premier temps, il a pourtant dit «je ne vais pas répondre à Slimani. Parce que je lui ai tout dit en face. Il a eu l’occasion de me dire des choses en face également et n’a même pas ouvert la bouche. C’est l’essentiel pour moi. Je dors la conscience tranquille». En décrypté, il a traité Slimani de lâche.

Le chef de la barre technique de l’actuel 13e du championnat portugais aurait pu s’arrêter là. Cependant, il joutera que «Slimani pense beaucoup à son image, de ce que pensent les autres. Il a attendu le bon moment pour parler. Je veux que Slimani continue d’être le héros qu’il est pour les fans. Vous n’aurez aucune critique de ma part à son égard. Je n’ai aucune envie d’influencer les fans d’une manière ou d’une autre. Vous n’obtiendrez pas de réponse de ma part lui concernant. Quand il reviendra à Lisbonne, mon bureau lui sera ouvert et je lui redirai les choses en face».



L’exemplarité de l’Algérien le précède

Après avoir essayé de pousser l’attaquant au dérapage avec un traitement pour le moins irrespectueux depuis le mois de mars dernier, Amorim n’a pas pu faire craquer «SuperSlim» qui s’est montré exemplaire dans son attitude en dépit de tout ce qui entourait l’affaire de mise au placard.

Pour rappel, il était question d’un «manque d’investissement» qu’avait avancé Amorim à l’endroit d’un Slimani qui a toujours été professionnel dans ses différents passages en clubs. Cela était survenu au mois de Ramadhan et dans la foulée de l’élimination dramatique de l’EN de la course en Coupe du Monde 2022. C’est pour dire que ce driver n’a jamais trouvé de circonstances atténuantes pour le joueur malgré sa connaissance des aspects de la discipline en tant qu’ancien footballeur. Fort regrettable. n