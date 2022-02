C’est une piste à laquelle il ne pourrait être insensible. Ramy Bensebaïni intéresserait fortement Manchester United. Alors que son contrat avec le Borussia Mönchengladbach (Bundesliga/Allemagne) prend fin en juin 2023, son départ vers l’Angleterre, dont le championnat le fascine particulièrement, est fortement envisageable.

Par Mohamed Touileb

Il l’a reconnu lui-même. Porter les couleurs de Manchester United est son rêve d’enfant. De Constantine au Paradou AC puis Lierse SK en Belgique avant de transiter par le Montpellier HSC ainsi que Stade Rennais (France) pour atterrir en Allemagne chez le Borussia Mönchengladbach, Bensebaïni a accompli un sacré périple.

« Si un jour j’ai l’opportunité… »

Tout au long de ses escales, il a su faire ses preuves pour s’imposer en sélection et devenir champion d’Afrique avec l’Algérie en 2019. Aujourd’hui, à 26 ans, il a tout d’un latéral gauche complet. Il répond parfaitement aux exigences du football moderne. Bon défenseur, excellent contre-attaquant, il a su se faire une place dans une Bundesliga qui reste très rigoureuse et exigeante. Désormais, le Dz voudrait passer au « next level ». Et cela consiste à évoluer dans le championnat anglais, considéré comme le meilleur au monde par nombreux spécialiste.

Si le « Fennec » a aussi la côte en Italie où des clubs de renommé le guettent à l’instar de la Juventus Turin, l’AS Rome ou l’Inter Milan qui a manifesté son intérêt récemment, il y a la tentation anglaise à laquelle l’ex Paciste ne serait pas indifférent. D’ailleurs, il y a un an, il avait admis que « la Premier League m’a toujours attiré. Tout le monde sait que je suis fan de Manchester United mais je suis à Gladbach. Je me sens bien et si un jour j’ai l’opportunité d’aller en avant ou de changer de climat, j’y penserai, mais pour l’instant je suis très bien ici ».

Une indemnité dans les cordes des Mancuniens

À ce moment, le Borussia Mönchengladbach jouait les premiers rôles en Allemagne. Ce club lui avait même donné l’opportunité de disputer la Ligue des Champions UEFA, la compétition suprême en termes de prestige en Europe. Depuis, le club a quelque peu perdu de sa verve. Pour cette saison, la « Die Fohlen » pointe à la 13e place du championnat en plus d’être hors course dans la DFB Pokal (Coupe d’Allemagne). Rien qui pourrait l’inciter à renouveler.

Dès lors, sa direction pourrait fortement penser à le céder dès le mercato estival 2022 afin de tirer profit de sa vente sachant qu’en hiver prochain, il pourra signer gratuitement ailleurs. Par conséquent, Bensebaïni, acheté 8 millions d’euros au Stade Rennais en août 2019 et dont la valeur marchande actuelle est estimé à 22 millions d’euros, devrait changer d’air. L’indemnité de son transfert est largement dans les cordes d’un club comme Manchester United. Et cela se greffe à la volonté de l’Algérien d’évoluer à Old Trafford qu’on surnomme le Théâtre des Rêves et qui pourrait devenir le théâtre de son propre rêve. Cette piste est crédible. Et c’est le moins que l’on puisse dire.