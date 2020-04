C’est certainement l’un des joueurs les plus suivis de la seconde division anglaise de football. L’international algérien Saïd Benrahma est très en vue avec Brentford qui joue l’accession pour la Premier League.

Le Fennec a joué 38 rencontres toutes compétitions réunies dont 34 comme titulaire pour 10 buts marqués et 7 passes délivrées.

De quoi susciter l’intérêt concret d’Aston Villa.



Excellent dribbleur, bon passeur et buteur, à bientôt 25 ans, Benrahma doit penser à franchir un nouveau palier en carrière. L’idéal serait de jouer en Premier League dès la saison à venir. Son club est dans le coup pour la montée car logé à la 4e place. Mais pour prendre directement l’ascenseur, il faut terminer parmi les 2 premiers rangs. Ce qui sera relativement compliqué puisque West Bromwich, second de la hiérarchie (70 points), compte 10 unités d’avance sur les « Bees ».

Ainsi, le Dz et ses coéquipiers devront passer par les « play-offs » pour essayer de chiper le troisième sésame menant vers l’élite en Angleterre. Par conséquent, la meilleure des solutions pour jouer en D1 Pro le plus tôt possible est de signer pour un pensionnaire du palier suprême en Angleterre. Les bruits de couloirs font état de l’intérêt de Chelsea et Arsenal sans que les deux directions ne sondent vraiment sa piste.



« Une excellente signature »

Si les « Blues » et les « Gunners » ne semblent pas pressés pour formuler une offre à la direction des « Abeilles », du côté d’Aston Villa, l’actuel entraîneur Dean Smith est clairement sous le charme du natif d’Aïn Témouchent. En tout cas, il ne s’en cache pas. « Benrahma est un bon joueur. Il nous a tous montré à quel point il était bon et je pense que ce serait une excellente signature et très bénéfique au club. Je pense que ce serait une bonne signature, une très bonne signature même », a reconnu le driver des Villans.

Aussi, le coach de l’actuel avant-dernier de la Premier League a estimé que l’ex-sociétaire de l’OGC Nice a un profil percutant qui pourrait être d’un bon apport dans le jeu de son équipe. Le hic dans tout ça c’est que le team de Birmingham n’est pas assuré de rester dans la classe suprême de la balle ronde british. Les « Lions » jouent pour la survie. Certes, ils ne sont pas grandement menacés étant donné que Watford, le premier non-relégable, compte 2 longueurs d’avance seulement avec un match de plus disputé. On voit mal comment l’Algérien changerait pour un club rétrogradé. Surtout qu’il rêve de « jouer en Premier League bientôt » comme il l’a laissé entendre dans une récente sortie médiatique. Ça sera une nouvelle dimension pour lui et l’occasion de prouver qu’il n’est pas juste un joueur de second rang. S’imposer dans le meilleur championnat européen lui donnera certainement plus de crédibilité pour s’imposer en sélection. Affaire à suivre.