Certes, il n’a pas souvent joué en équipe nationale avec laquelle il n’a honoré que 3 sélections. Mais Saïd Benrahma pourrait s’y imposer potentiellement. Surtout qu’il n’a que 24 ans en plus de son rendement en club qui est excellent. En Championship (D2 anglaise), où il évolue avec Brentford AC, il est dans le coup pour l’accession et affiche des statistiques brillantes.



Le bilan est là : 38 rencontres toutes compétitions réunies dont 34 comme titulaire pour 10 buts marqués et 7 passes délivrées, le Fennec est décisif toutes les 180 minutes. Ce qui n’est pas rien. Ainsi, il est l’une des pièces-maîtresse des « Bees » qui sont 4es du second palier footballistique en Angleterre. Ils postulent ainsi pour la montée. Même s’ils doivent, vraisemblablement, passer par les play-offs.

En plus de faire trembler les filets et servir les coéquipiers, le natif d’Aïn Témouchent fait se lever les foules au stade. Ses gestes techniques et sa finesse font que ses prestations soient très relevées. Et c’est tout ce que les supporters aiment voir. On parle là d’un joueur qui réussit 3.1 dribble/match en moyenne avec un pourcentage réussite de 55%. Un seul joueur fait mieux que lui dans ce registre. Il joue à Reading et s’appelle Ovie Ejaria (3.2 et 65%). Cependant, il y a une différence entre les deux. Et ce n’est pas n’importe laquelle puisque le Fennec est plus « spectaculaire ». Cela est prouvé par les 46 petits ponts qu’il a glissé à ses vis-à-vis. Et, vous le savez bien, les amoureux de la balle ronde ont une affection particulière pour ce geste.



Meilleur joueur de Championship

Productif dans le jeu, efficace en un contre un et très à l’aise sur le plan technique, l’ex pensionnaire de l’OGC Nice est le footballeur le mieux noté par Sofascore avec une moyenne de 7.37. Ceci lui vaut naturellement l’intérêt de certaines écuries prestigieuses qui auraient un œil sur lui. Les noms de West Ham, Aston Villa mais aussi Chelsea et Arsenal ont circulé dernièrement.

Bien évidemment, ce ne sont que des bruits de couloirs. Mais nul ne doute que s’il ne monte pas chez l’élite avec les « Abeilles » à l’issue de cette saison (à condition qu’elle aille ou pas), le Vert cherchera à passer un palier en signant pour un team de Premier League. Beaucoup le prédestinent à avoir une trajectoire similaire à celle de Riyad Mahrez.

D’ailleurs, Benrahma n’a pas caché son admiration pour le gaucher de Manchester City dernièrement. « Pour moi le meilleur joueur de tous les temps c’est Mahrez. C’est un grand joueur qui a quasiment tout gagné dans sa carrière. Il a remporté une CAN, il a gagné la Premier League et a été désigné meilleur joueur d’Angleterre. C’est le meilleur pour moi, il y a eu de grands joueurs algériens par le passé mais Mahrez est le numéro 1 », avait estimé le milieu-offensif qui « espère jouer en Premier League la saison prochaine si Dieu le veut ». Il sait déjà où il veut aller et pour toute fulgurante ascension l’ambition est facteur important. n