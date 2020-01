Son équipementier personnel n’est pas allemand, mais il a tout d’une Superstar. Riyad Mahrez a, encore une fois, prouvé à son entraîneur Pep Guardiola qu’il est bien plus qu’un remplaçant. Il lui a montré qu’il peut assumer la concurrence après une nouvelle prestation de qualité dimanche lors du déplacement, chez Aston Villa, de Manchester City. Un doublé, une passe décisive et très peu de déchets techniques, le « Fennec » a eu droit à une note de 10. La même que celle de Sergio Agüero, auteur d’un triplé, lors de la démonstration 6 buts à 1.

Dix-huit apparitions, dont 12 comme titulaire, en Premier League pour 7 buts inscrits et 7 « assists », la copie de Mahrez est très propre. Elle démontre sa plus-value et son apport dans un onze « Citizen » qui regorge de joueurs de talent. D’où cette difficulté à figurer constamment dans le onze de départ. En tout cas, la régularité de l’Algérien est sans contestation ces derniers temps. Que ce soit sur le plan des statistiques (9 pions et 11 offrandes en 28 rencontres toutes compétitions réunies), technique ou tactique, il s’apparente carrément au fantastique.



Pep acculé

Son driver a été contraint de le reconnaître à l’issue du large succès contre les Villans ayant permis à son équipe de reprendre la 2e place à Leicester City qui n’est autre que le club qui a révélé le Dz au football anglais. « La différence pour Mahrez est qu’il joue plus de minutes car le manager est très gentil avec lui. C’est pour cette raison. Mais le niveau qu’il avait la saison dernière était bon aussi. Il aime le football, il a des qualités incroyables. Notamment sur le plan physique. Vous voyez ses jambes, c’est impossible pour lui de se blesser car il n’a pas de muscle. Dans le trio de devant, il a quelque chose de spécial. J’ai toujours senti qu’il pouvait marquer des buts », analyse Guardiola, un brin chambreur.

Oui, le champion d’Afrique passe plus de temps sur la pelouse. Non pas parce que le Catalan est « gentil » ou lui fait de cadeaux mais parce que le natif de Sarcelles (Paris) a toujours su répondre présent en livrant de convaincantes prestations. En gros, le gaucher ne laisse pas trop le choix à l’ex-driver du FC Barcelone et du Bayern Munich qui se retrouve obligé de faire appel à ses services. D’autant plus que Bernardo Silva est un peu en-dedans depuis un moment en plus du fait que Leroy Sané, l’autre concurrent, soit blessé (rupture des ligaments du genou) et en rééducation.



Patience et persévérance

Pendant longtemps, le capitaine de l’équipe nationale a dû prendre son mal en patience et accepter des choix pas tout le temps compréhensibles de son entraîneur. On aura souvent reproché au « Vert » de ne pas montrer plus de caractère et se montrer un peu plus « égoïste » dans le jeu pour soigner ses chiffres. Ce que font ses compères. Mais Mahrez a opté pour l’altruisme et le collectif à défaut d’avoir un tempérament explosif.

En tout cas, sa nature est soyeuse. Il est plus caresse de balle que frappe de mule. Plus tir placé que forcé. Cela paie et tout semble aller pour le mieux même si les Mancuniens sont sérieusement décrochés dans la course au titre qu’ils détiennent. Les « Sky Blues » comptent 14 unités de retard sur Liverpool, incontestable leader (61 points), qui a un match de plus à disputer. La couronne est quasiment perdue. Seul un tant attendu sacre en Champions League UEFA pourrait égayer la saison. Pour cela, il faudra se débarrasser du Real Madrid en févier prochain. Une grosse date que le Dz ne voudrait certainement pas rater. n