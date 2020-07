Une masterclass, c’est ainsi qu’on pourrait qualifier la prestation de Saïd Berahma samedi lors du large succès (3-0) de Brentford face à Wigan en 41e journée de Championship. Tous les buts de la rencontre ont été inscrits par l’Algérien qui a permis aux siens de consolider la 3e place et rester dans le coup pour la montée direct à 5 rounds de la fin.

« Il est parti sur les chapeaux de roue depuis la reprise. Il a ajouté de nouveaux aspects dans son jeu. Notamment pour ce qui est de la présence aux abords de la surface. On a travaillé sur ça et ça semble donner des résultats », l’entraîneur de Brentford, Frank Thomas, sait que Benrahma est l’homme en forme de son équipe. Et il n’a pas manqué de le souligner après la victoire en réception des « Latics ». Depuis le retour à la compétition, les « Bees » ont pris 12 points sur 12 possibles. Le tout en ne concédant aucun but et trouvant la faille à 9 reprises. S’il n’avait délivré aucune passe ni marqué de but contre West Browich et Reading, le Fennec était intenable avant-hier. Un triplé retentissant pour porter son total réalisations à 14 pour 8 offrandes. Soit une implication dans 22 buts en 38 apparitions.

Saison prolifique

Jamais le natif d’Aïn Témouchent n’avait marqué autant sur un exercice depuis le début de sa carrière professionnelle. La saison la plus prolifique jusque-là était celle écoulée (2018-2019) avec 10 pions et 14 assists. Plus incisif et décisif, le milieu offensif fait le bonheur des « Abeilles » plus que jamais proches pour la montée. Presque assurés de jouer les play-offs au minimum, le Dz et ses compères peuvent même chiper la deuxième place à WBA et prendre directement l’ascenseur vers l’élite. Son coach a tenu à le « féliciter pour son sérieux et son implication dans son travail pour être plus performant. Je demande toujours à mes joueurs de se donner au maximum. Surtout les trois de devant qui sont en train d’avoir une production remarquable. Benrahma a été très bon aujourd’hui. Ça serait bien s’il met trois buts à chaque match. Ça rendra les choses plus facile (rires) », a réagit Thomas au micro de la BBC.

Triplés, la référence

En parlant de triplés, il faut savoir que l’ancien sociétaire de l’OGC Nice est le seul joueur à avoir réalisé deux « hat-trick » en D2 anglaise sur le 13 enregistrés. Aussi, depuis l’exercice 2018-2019, un seul footballeur en Angleterre a marqué plus de triplés que lui. Il s’agit de Sergio Agüero qui a réédité la performance par 4 fois contre 3 pour l’homme aux 3 sélections avec « El-Khadra ».

Nul ne doute que ces prestations de très haute volée vont en faire un candidat crédible pour le onze de Djamel Belmadi dans l’avenir. Surtout que Youcef Belaïli semble dans une impasse pour ce qui est de son plan de carrière. Reste à savoir si Benrahma peut avoir le même rendement en sélection que celui en club. Surtout qu’il a souvent peiné à le faire. Mais la confiance engrangée devrait l’aider dans cette mission. L’accession éventuelle des siens devait lui donner une nouvelle dimension. n