Dans tous les cas, on devrait le voir en Premier League la saison prochaine. Son nom circule déjà parmi l’élite anglaise. Mais Saïd Benrahma peut aussi signer une montée en élite avec Brentford FC, son club actuel. Buteur et passeur décisif chez Fulham FC samedi, il continue à briller et, fort logiquement, l’intérêt pour lui va augmenter.

Une réalisation et une offrande dans les derniers instants de la partie contre les Cottagers pour faire passer le bilan personne à 11 but et 8e passes décisives depuis le début de l’exercice, Benrahma n’a rien perdu de son talent malgré un arrêt de près de 3 mois. Le Coronavirus n’a, en rien, grippé la détermination du Fennec.

En tout cas, la prestation du Dz n’est pas passée inaperçue aux yeux de son entraîneur Frank Thomas. Le coach danois sait que ce résultat ramené de Londres face au 3e de la hiérarchie, et qui permet aux siens de rester dans le « Top 6 », pourrait être déterminant pour s’assurer, au minimum, de jouer les play-offs. Il sait aussi que la forme de l’enfant d’Aïn Témouchent serait décisive pour que les siens puissent réaliser la montée.



« Parmi les meilleurs en Championship »

A huit rounds de la fin, l’espoir est là pour le Vert et ses coéquipiers. « Saïd est un joueur très important pour l’équipe. Il fait partie des meilleurs en Championship. On sait que pour augmenter nos chances pour réaliser notre rêve d’accéder en Premier League, lui et certains joueurs doivent être en superbe forme », a réagi le premier responsable de la barre technique des « Bees ».

Avant-hier, le milieu-offensif n’a pas était époustouflant. Cependant, il a su être efficace dans les moments clés. En analysant la partie de son milieu offensif, Frank a estimé que « Saïd a joué un bon match même si c’était difficile. Ses prises de balles et ses prises de décision n’étaient pas très tranchantes. Mais on savait qu’il pouvait faire la différence à tout moment. Je suis très content de son but d’aujourd’hui parce qu’il a su être patient.»



Une valeur revue à la hausse

L’entraîneur a évoqué la rigueur tactique de son poulain en relevant que « même sans ballon, son travail était remarquable. Il a su se faire oublier et être présent dans la surface quand il le fallait. C’est un aspect qu’on travaille souvent à l’entraînement avec lui. Et il a su l’appliquer aujourd’hui.»

Cette maturité devrait l’aider à progresser. Le talent sans l’efficacité ne suffit pas pour percer. Le bagage technico-tactique du Vert n’a pas échappé à certains teams de la Premier League. Selon les dernières informations, Chelsea l’aurait dans le viseur pour le mercato estival. Ceci augmenter ses chances d’évoluer dans la vision suprême en Angleterre dès la saison à venir.

Et ce quel que soit le sort qui sera réservé à son actuelle équipe. On parle d’une somme de 20 millions de livres que les « Blues » seraient prêts à mettre sur la table pour s’attacher ses services. Mais nul ne doute que son bon de sortie coûtera cher si jamais Brentford s’assure une place dans l’ascenseur menant vers l’étage supérieur.n