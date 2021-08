L’Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc sur fond d’actes hostiles de longue date perpétrés par Rabat contre l’Algérie et qui se poursuivent jusqu’a maintenant. » L’Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d’aujourd’hui », a déclaré M. Lamamra au cours d’une conférence de presse animée à Alger. Mercredi dernier, le Haut Conseil de Sécurité, présidé par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l’Algérie, ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l’intensification des contrôle sécuritaire aux frontières Ouest ».

