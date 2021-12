Ils étaient partis au Qatar pour chercher le trophée. Ils l’ont fait après une rude bataille en finale de la Coupe Arabe FIFA 2021 contre la Tunisie. Les «Fennecs» se sont imposés 2 buts à 0 après prolongations grâce à des buts de Brahimi et Sayoud qui ont couronné les leurs au Qatar. Ce succès éclatant permet à l’Algérie de succéder au Maroc dans le palmarès.

Par Mohamed Touileb

Ce chaud derby aura été, comme attendu, très disputé. Les Dz ont voulu surprendre l’adversaire d’emblée. Mais la première véritable occasion de la rencontre était pour les «Aigles de Carthage». Sur un coup franc de Sliti, Ifa Bilel s’élève et catapulte le ballon sur la transversale de M’Bolhi (14’). Cinq minutes plus tard, le même Sliti tente sa chance mais le Raïs détourne en corner. Sur les coups de pied, l’arrière-garde l’EN A’ semblait, comme lors des matchs précédents, vulnérable.

Meziani dévisse !

La réaction de «Fennecs» a été immédiate. Belaïli lance Bounedjah dans l’intervalle qui centre à terre pour Meziani. Ce dernier opte pour le pied opposé et voit le cadre se dérober (21’). Les camarades de Yacine Brahimi ont repris l’ascendant et remis le pied sur le ballon. Comme à chaque rencontre, Belaïli était de nouveau dans ses œuvres sur l’aile gauche pour mystifier Drager et servir Brahimi qui frappe pour causer la confusion dans la surface. Finalement, le danger est éloigné par les Tunisiens. Les débats s’animaient et la tension montait. Jaziri, Msakni et Bounejdah sont tous les 3 avertis suite à une friction (40’). Malgré 5 minutes de temps additionnel, les filets ne trembleront pas. Il y avait de l’intensité et de l’impact (5 cartons jaunes distribués/3 pour chaque camp) mais pas des buts à la pause.



Les prolongations pour départager

À la reprise, «El-Khadra» est reparti à l’assaut du but. À la 53e minute, l’arbitre Daniel Siebert (Allemagne) checke le VAR pour un éventuel penalty suite à un centre de l’omniprésent Belaïli. Mais il n’y avait rien au final. Peu après l’heure de jeu, le sélectionneur Madjid Bougherra décide de remplacer Meziani par Amir Sayoud (66e). Le rythme a, quelque peu, baissé plus les minutes passaient. Toutefois, le ballon vivait bien sur la pelouse où les contacts étaient permanents.

Venait la dernière minute avec un contre de la Tunisie qui a failli être fatal. Heureusement, Jaziri n’a pas cadré sa tentative (89’). C’était une véritable frayeur pour les «Guerriers du Désert». Logiquement, ce duel très indécis devait passer par les prolongations et 30 autres minutes.



Sayoud nettoie la lucarne de Mouez

Cette rencontre avait besoin de voir trembler les filets. Sayoud aurait pu décanter la situation à la 95e mais rate complètement son enchaînement. Pas de quoi le perturber puisqu’il se rachètera 3 minutes plus tard. De nouveau assisté par Bounedjah, l’ancien joueur du CR Belouizdad balance une frappe enroulée puissante qui n’a laissé aucune chance pour le portier Mouez (99’). Le plus dur était fait pour notre sélection.

Les protégés de Mondher Kebaier réagiront à la 105’+2 sur une frappe de Ben Romdhane que M’Bolhi repousse pour maintenir les siens devant au tableau d’affichage. Les camarades de l’excellent Drager passeront tout près de l’égalisation à la 110e minute sur une frappe de Ben Arbi qui a vu le cadre se dérober de justesse tout comme Ben Romdhane (116’). Dès lors, Bougherra décide d’incorporer Tahrat (118’) pour fermer la boutique. Malgré une dernière frayeur sur un tir de Ghelyane, les Verts s’imposent avec un deuxième but de Brahimi parti marquer dans les buts vides ! In fine, rappelons que le Qatar a remporté la petite finale plus tôt dans la journée au stade 974. Les Qataris ont disposé de l’Egypte aux tirs au but (0-0/5 t.a.b 4).