Le secteur du Tourisme et de l’Artisanat prendra part au Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) qui se tiendra en Russie du 16 au 18 mars prochain, en vue de promouvoir la destination Algérie et de faire connaitre son patrimoine et son potentiel touristique, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Cette participation “s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la concrétisation du plan d’action du secteur dans son volet relatif à la promotion de la destination Algérie au niveau international à travers la participation aux manifestations et aux foires spécialisées”, et pour “renforcer la coopération et le partenariat entre les opérateurs russes et leurs homologues algériens”, précise la même source.

En prévision de ce rendez-vous, le ministère appelle les opérateurs, agences de tourisme et de voyages, les propriétaires des hôtels et les investisseurs désirant y participer, à envoyer une demande accompagnée d’une fiche technique via l’adresse e-mail de l’Office national du tourisme (ONAT) avant le 22 février.