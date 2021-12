Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, lundi, un don de 100 millions de dollars accordé par l’Algérie à l’Etat de Palestine frère. “Par fidélité à la glorieuse histoire révolutionnaire de l’Algérie et à l’engagement immuable de tout le peuple algérien soutenant la cause palestinienne juste en toute circonstance, et en application des résolutions pertinentes de la Ligue arabe, l’Etat algérien a décidé de faire don de ce chèque comportant une contribution financière de la part de l’Algérie de l’ordre de cent (100) millions de dollars à notre frère, son excellence Abou Mazen, président de l’Etat palestinien et de l’Organisation de libération de Palestine”, a déclaré le Président Tebboune lors d’une conférence de presse conjointe animée avec son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas, qui effectue une visite d’Etat en Algérie.

