Deux avions militaires transportant 60 tonnes d’aides alimentaires prendront le départ demain, dimanche, dans la matinée, à partir de la base aérienne de Boufarik (Blida) de la 1ère Région Militaire, en direction de l’aéroport de Niamey au Niger, dans le cadre des aides humanitaires destinées à ce pays, en application de la décision du président de la République.

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles, a supervisé, samedi, au niveau de la base aérienne de Boufarik, l’opération de chargement de deux avions militaires avec 60 tonnes de différents

produits alimentaires de base, destinés au peuple nigérien frère, qui prendront leur envol, demain dimanche, vers l’aéroport de Niamey.

Mme. Benhabiles a souligné, à l’occasion, que cette initiative «inspirée des valeurs du peuple algérien» s’inscrit dans le cadre des «us et coutumes de l’Algérie exprimant sa solidarité avec les peuples de façon général, et les Etats du voisinage de façon particulière», a-t-elle assuré.

Elle a, également, exprimé ses remerciements à l’Armée nationale populaire (ANP) «pour son accompagnement et sa totale disponibilité pour la réussite de ces initiatives de solidarité».

