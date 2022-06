L’Algérie a été élue, lundi à Alger, à la tête de l’Union des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires pour un mandat de trois (3) ans, a annoncé le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed. Ce plébiscite a été annoncé lors d’une conférence de presse animée en marge de l’AG extraordinaire de l’Union des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, dont le nom a été changé de Ligue à Union. Outre le plébiscite de M. Bouchenak Khelladi en qualité de président de l’Union, M. Moussa Ayoub Chetiwi, président du Conseil économique et social de Jordanie a été élu vice-président de cette instance. L’AG a vu également le renouvellement de confiance en la personne du Secrétaire général du CNESE, Mohamed Amine Djaafri en qualité de SG de l’Union pour un nouveau mandat de quatre (4) ans, outre l’élection du Conseil d’administration de l’Union, composé de sept (7) membres, dont le président de l’Union et son vice-président. Pour la première fois, l’Union a vu l’adhésion de la Tunisie à travers le Conseil national du dialogue tunisien. Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, avait présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Union des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires qui a connu la participation de 10 pays arabes et la présence de membres du Gouvernement, de Conseillers du président de la République, de ministres de pays arabes, de présidents des Conseils économiques et sociaux arabes et de membres du Parlement et du corps diplomatique accrédité en Algérie, outre des présidents d’instances nationales et des représentants de chefs d’entreprises.

