C’était dans les tuyaux. La Confédération africaine de football (CAF) songeait sérieusement à déposséder la Guinée d’organiser la CAN-2025 initialement prévue sur les terres de cette dernière. Ainsi, la visite d’inspection menée par une délégation de l’instance confédérale est arrivée à la conclusion que les Guinéens ne seront pas prêts pour le rendez-vous. Dès lors, il faudra trouver un pays hôte pour ladite édition. Et l’Algérie serait en pole position pour avoir la réattribution. Cela passera par la réussite du CHAN-2022 qui se tiendra chez nous prochainement.

Par Mohamed Touileb

Malgré les garanties avancées par le gouvernement de transition en Guinée, la CAF n’a pas été rassurée pour la tenue sans couacs de l’opus 2025 du tournoi continental. Pour rappel, rien que lundi dernier, le colonel Mamady Doumbouya, premier décideur d’une nation en transition politique, a confirmé que la Guinée sera bien l’hôte de ladite édition. Il avait même indiqué que l’« organisation de la CAN-2025 est « un programme d’intérêt national prioritaire ».



La situation sécuritaire en dissuasion principale

Malgré le déblocage de 4 milliards 312 millions 297 mille francs guinéens (environ 500.000 euros) par décret pour couvrir les dépenses initiales du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN 2025), la délégation envoyée par la CAF pour s’arrêter sur les aptitudes guinéennes pour accueillir la messe continentale a émis un rapport défavorable. Plus que l’assise infrastructurelle et les 5 stades nouveaux stades prévus pour la construction dont les chantiers n’ont pas été lancés, c’est la situation politique qui aurait dissuadé la CAF de prendre le risque de maintenir la compétition en Guinée. En effet, en septembre 2021, il y a eu un coup d’Etat. Depuis, c’est la junte militaire qui est aux commandes. Ces derniers mois, l’hypothèse de réattribuer la séquence 2025 à une autre nation hôte a été évoquée. Ceci paraissait inévitable parce que la Guinée devait accueillir une CAN à 16 sélections. Le passage à 24 participants depuis 2019 a modifié le cahier des charges étant donné que les Guinéens ont été élus en 2014. A l’époque, le nombre d’équipes sur la ligne de départ pour conquérir le trophée était inférieur et 4 stades suffisaient pour pouvoir faire jouer les rencontres des 4 groupes.



L’Algérie mieux armée que jamais

Sur le plan des infrastructures, l’Algérie a déjà inauguré le nouveau stade d’Oran à l’occasion des Jeux Méditerranéens 2022 à El-Bahia. Il y aura aussi le stade de Baraki qui est prêt à 99% en plus de celui de Douéra où les travaux avancent à un rythme important. Aussi, il y a l’antre du 5 juillet 1962 et les enceintes du 19 mai 1956 (Annaba) et Chahid Hamlaoui (Constantine) qui vont accueillir le CHAN-202 du 13 janvier au 4 février à venir. Par ailleurs, la récente rencontre entre Patrice Motsepe, patron de la CAF, et Djahid Zefizef, boss de la Fédération Algérienne de football (FAF), ainsi que la réunion en haut lieu avec Abdelmadjid Tebboune, président de la République, lors de sa visite à Alger devraient conforter la proximité avec la CAF. Cela aiderait à tisser des liens forts avec la CAF afin de faire du lobbying et avoir les faveurs d’un vote pour désigner un pays hôte. Somme toute, si le CHAN-2022 est une réussite organisationnelle, l’Algérie sera bien placée pour reprendre le relais de la Guinée.