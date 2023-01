L’Algérie dénonce “avec force” la violation de l’esplanade des mosquées, la provocation de trop des responsables de l’occupant israélien et appelle le conseil de sécurité à assumer ses responsabilités envers le peuple pélestinien.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère des Affaires Etrangères qualifiant de “dérapage dangereux” le déplacement du nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale de l’occupant israélien sur l’esplanade des Mosquées à Al Qods (Jérusalem-Est), dénonce “cette énième violation qui s’inscrit dans une stratégie expansionniste étudiée afin de couper court à toute tentative de réactiver le processus de paix au Moyen Orient “.

Une provocation de plus envers les musulmans et les chrétiens Palestiniens, souligne le ministère des Affaires étrangères, qui attise “les tensions” et met en péril toute démarche pour une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Rappelant la position de principe de l’Algérie aux côtés des palestiniens, le ministère des Affaires Etrangères rappelle au Conseil de sécurité “ses responsabilité” de protection envers les palestiniens et leurs lieux sacrés” jusqu’à ce qu’il retrouve leurs territoires et sa capitale Al Qods”.