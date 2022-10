Par Halim Midouni

Compte à rebours avant l’ouverture, demain 1er novembre 2022, du sommet de la Ligue arabe. L’image qui s’est imposée en amont de cet évènement est celle de l’engagement algérien à bien tenir et à réussir ce rendez-vous.

A l’échelle du pays hôte, celle-ci reflète de manière étonnante la conviction de l’Algérie que la Jami’a – une «coquille vide» – est en mal de réforme, selon bon nombre d’observateurs arabes et non arabes qui ne pratiquent pas le discours de propagande, et demeure encore opérante.

Autrement Alger n’aurait pas mobilisé les ressources et les moyens que l’on sait pour abriter sous son toit cette 31e session ordinaire au niveau des chefs d’Etat, trois ans après la Covid et dans un contexte où le monde dit arabe n’a jamais paru aussi divisé.

Les raisons de cette conviction sont à chercher loin dans l’histoire algérienne et dans la conception qu’ont eu ces grands acteurs d’une Ligue qui a été pendant un temps, malgré des divisions qui subsistent jusqu’à aujourd’hui, synonyme d’espace multilatéral panarabe nourri avant tout des idées et des idéaux d’indépendance par rapport aux dominations coloniales que les peuples du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont combattu durant le XIXe et le XXe siècle.

Elles sont à chercher dans le souvenir algérien que la Ligue a été également – à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix – un lieu d’affirmation d’une émancipation politique et économique par rapport aux blocs alors dominants, et un trait d’union avec l’Union Africaine au sein de laquelle la diplomatie algérienne entend exercer son influence depuis 1963. Qu’on se rappelle à ce propos l’année 1973, celle du «choc pétrolier» et de la résolution appelant au développement de la coopération arabo-africaine…

On en est loin, aujourd’hui, parce que le monde d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui, qui est devenu plus complexe et plus compliqué, mais quand on regarde ailleurs et qu’on observe par exemple la convergence d’idée et d’action en cours au sein de l’alliance de l’Opep+ entre l’Algérie et l’Arabie dans le domaine énergétique et la défense d’un juste prix du baril, on se dit qu’il y a des nuances et des opportunités à saisir dans le cadre de la Ligue arabe où – on l’oublie un peu trop souvent – on parle aussi de coopération et d’affranchissement économiques y compris stratégiques.

A propos d’opportunités, il y a celles qui ont permis le succès réalisé jusqu’ici par la diplomatie algérienne de faire signer aux différentes factions palestiniennes la «Déclaration d’Alger» qui devrait théoriquement les conduire à taire leurs divergences puis organiser des élections en octobre 2023. Cette réussite qui devrait être confirmée à l’issue du Sommet, les 1er et 2 novembre, d’une résolution ou d’une déclaration importante – peut-être historique – de soutien à la cause palestinienne replace l’Algérie au cœur de cette question. Au moins pour reconsidérer fortement la tendance qu’ont eue certains Etats membres de la Ligue – les Emirats, le Bahreïn et le Maroc – à normaliser récemment leurs relations avec Israël sans le moindre frais à payer par l’Etat hébreu qui tire à balles réelles à Naplouse et en Cisjordanie occupée.

Ce repositionnement algérien dont il s’agira d’observer la durée et la pertinence et à court et à moyen termes n’aurait sans doute pas été possible, en tout cas pas facilement, sans le concours présumé de certains Etats membres de la Ligue qui ont une influence sur le dossier palestinien. On pense notamment à l’Egypte et à la qualité de la relation du Caire avec le Fatah et l’Autorité palestinienne, mais on pense aussi au Qatar et à l’écoute dont il jouit auprès du Hamas.

L’appui de ces pays est indicateur qu’outre le bilatéral, la Ligue continue malgré tout d’offrir un terrain d’expression à des initiatives fortes comme celle prise par l’Algérie envers les Palestiniens et de fonctionner quand il s’agit de «réguler» ou d’organiser cahin-caha les relations entre les Etats membres. Elle permet aussi des résultats «consensuels » dont parle depuis la fin de la réunion des ministres des Affaires étrangères le chef de la diplomatie Ramtane Lamamra.

Quels sont ces résultats ? On est sûr d’un appui aux Palestiniens et à leur droit à un Etat. On parie sur un appel au départ des forces étrangères et des «mercenaires» de Libye, ce qui ne serait pas rien pour un pays dont les dirigeants rivaux sont rendus fous par la multiplicité des enjeux à contrôler ses ressources et des agendas qui s’en mêlent. On mise sur des initiatives à éviter au Liban de doubler sa crise économique effroyable d’une autre politique et institutionnelle, à appeler à stopper la guerre au Yémen et à appuyer un règlement politique et pacifique au Soudan. n

