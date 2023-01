L’Algérie a fermement condamné, vendredi, le massacre sanglant commis par l’armée d’occupation sioniste dans le camp de Jénine dans les territoires palestiniens occupés, ayant fait des dizaines de martyrs et de blessés, appelant la communauté internationale à intervenir en urgence pour arrêter les responsables de ce crime odieux et mettre un terme à la série d’agressions répétées et atroces contre le peuple palestinien, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

“Tout en présentant ses sincères condoléances et sa sympathie aux frères palestiniens, dirigeants et peuple, suite à ce crime odieux, l’Algérie réitère son soutien indéfectible à la juste cause palestinienne et sa solidarité constante avec le brave peuple palestinien, auquel l’Algérie a toujours demandé d’assurer une protection internationale par le Conseil de sécurité de l’ONU et de mettre fin à l’indifférence internationale, qui a grandement contribué à la poursuite par les forces de l’occupation de ses crimes et de son mépris flagrant de toutes les lois et les législations internationales”, a précisé le communiqué.

“Cette violente escalade menée par l’occupation sioniste contre les civils palestiniens sans défense confirme la nécessité de poursuivre, de toute urgence, les efforts pour la réunification des rangs palestiniens et le renforcement de la détermination pour assurer la protection du peuple palestinien et consacrer son droit à l’édification de son Etat indépendant avec Al Qods pour capitale”.