L’Algérie a condamné avec «fermeté» les deux attaques terroristes qui ont ciblé une unité de combat dans le nord du Burkina Faso et des civils dans le sud du pays, faisant des dizaines de morts et de blessés parmi les soldats, les volontaires et les civils, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. «L’Algérie condamne avec fermeté les deux attaques terroristes qui ont ciblé, dimanche 29 et lundi 30 janvier 2023 au Burkina Faso, une unité de combat à Falagountou (nord du pays) et des civils dans la région des Cascades (sud du pays), faisant des dizaines de morts et de blessés parmi les soldats, les volontaires et les civils», lit-ont dans le communiqué. «Tout en exprimant sa sympathie et sa solidarité avec le Burkina Faso dans ces douloureuses circonstances, l’Algérie, en qualité de coordonnateur de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, souligne la nécessité d’inscrire la lutte contre ce fléau en tête des priorités internationales dans l’étape actuelle et d’adopter une approche globale et multilatérale renforçant la dimension préventive et s’attaquant aux facteurs qui alimentent le terrorisme et l’extrémisme violent», ajoute la même source.

