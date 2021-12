L’Algérie a surclassé le Maroc aux 1/4 de finales de la coupe arabe qui se déroule à Doha au Qatar au bout d’un match à suspens jusqu’au bout.

Les verts ont fini par s’imposer à l’issue des tirs au but contre les lions de l’Atlas, tenants du titre et rejoint en demi finale la Tunisie, l’Egypte et le Qatar.

Le temps réglementaire de la rencontre s’est achevé sur un nul un but par tout. Même scénario aux prolongations. Après un but venu d’ailleurs de Youssef Belaïli, les marocains parviennent à égaliser. Place aux tirs au but.

Raïs M’bolhi bloque le 4e tirs du marocain El Barkaoui et permet à l’Algérie de composter son ticket pour les demi-finales.

Le 15 décembre les fennecs devront se surpasser un autre fois pur battre l’équipe du pays hôte et espérer jouer la finale du tournoi.

L’autre demi-finale, prévue le même jour, à 16h00, la Tunisie sera opposée à l’Egypte, au stade Ras Abu Aboud.

La Tunisie s’est qualifiée contre Oman (2-1), alors que le pays organisateur, le Qatar a facilement sorti les Emirats arabes unis (5-0), et enfin l’Egypte, qui s’est qualifiée contre la Jordanie 3-1 (après prolongations).