Par Sihem Bounabi

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche dernier, lors du Conseil des ministres, «l’accélération de l’opération d’acquisition des avions bombardiers d’eau. L’Algérie devant réceptionner le premier avion en décembre prochain et le deuxième durant le premier semestre 2023», rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Il est précisé qu’il s’agit de grands avions d’une capacité de 12 000 litres au moins, contrairement aux petits avions dont le ravitaillement nécessite des citernes, outre leur performance limitée et leur recours exclusif aux eaux douces.

L’instruction présidentielle pour l’acquisition de ces avions anti-incendie, appelés communément «Canadairs» entre dans le cadre des mesures prises pour faire face aux feux de forêt, suite à l’analyse du dossier des récents incendies abordés lors du Conseil des ministres. A cette occasion, le Président a présenté ses remerciements à tous les acteurs ayant participé à l’extinction des incendies, éléments de la Protection Civile, agents des forêts, différentes unités de l’Armée nationale populaire (ANP), volontaires, qui ont confirmé, encore une fois, la solidité de l’unité nationale à travers cet élan de solidarité», souligne le communiqué.

Il est à noter que la question de l’acquisition des bombardiers d’eau par l’Algérie est au centre d’une forte polémique avec de nombreuses critiques sur le retard enregistré par les pouvoirs publics pour l’acquisition de tels avions anti-incendie qui ont un rôle crucial pour l’extinction des feux dans les terrains géographiques difficilement accessibles pour les soldats du feu.

Chaque été, et surtout lors des incendies qui ont été les plus meurtriers en Kabylie l’année passée, l’urgence d’acquisition d’avion anti-incendie est encore une fois revenue sur le devant de la scène et de nombreux experts sont montés au créneau pour mettre en relief le rôle vital de la maîtrise du feu par le ciel.

Cette année encore, la polémique est montée d’un cran, lors du mercredi noir des incendies du 17 août dernier qui ont ravagé et meurti les wilayas d’El Tarf et de Souk Ahras, lorsque le seul bombardier disponible était malheureusement tombé en panne.

Ainsi les instructions du Président de la République, lors du dernier Conseil des ministres pour l’acquisition de deux bombardier, œuvre après des années d’attente à renforcer les moyens contre les feux de forêt qui reviennent inéluctablement chaque été, dans un contexte de changement climatique où les températures caniculaires battent tous les records et une pluviométrie au plus bas.

Il est à souligner que le site électronique Spoutnik avait déjà annoncé, il y a quelques jours, que l’Algérie s’apprête à signer un nouveau contrat pour l’acquisition d’avions russes anti-incendie polyvalents Beriev Be-200.

L’expert en sécurité Akram Khureyf avait déclaré au site Spoutnik, que le premier Be-200 arrivera en Algérie d’ici fin 2022, le second est attendu vers l’été 2023 et quatre autres sont prévus plus tard. Pour rappel, les incendies du mercredi noir dans l’ouest algérien ont été marqués par le lourd bilan de près d’une cinquantaine de morts, des dizaines de milliers d’hectares de massif forestier, agricoles et cheptel partis en fumée. Après la première phase marquée par la prise en charge des blessés et des sinistrés, le gouvernement a annoncé, il y a quelques jours, le lancement de la phase d’indemnisation des agriculteurs à partir de la première semaine du mois de septembre prochain.

(