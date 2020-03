Conséquence de l’affolement qui a envahi des consommateurs, auteur d’un afflux inhabituel vers les marchés et autres surfaces de vente, c’est une pénurie qui risque de s’installer avec son corolaire de hausse des prix. Si nous ne sommes pas encore à ce stade, la demande en produits alimentaires n’en constitue pas une source de préoccupations, qui s’ajouterait à la peur induite par la conjoncture sanitaire.

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, a fait un constat selon lequel la demande en produits alimentaires a augmenté de 40 %, un comportement qu’il dit ne pas comprendre, précisant que les produits concernés sont la semoule, les conserves, le sucre, l’huile, le café et les légumes secs.

M. Boulenouar a relevé qu’au niveau des wilayas d’Alger, de Tipasa et de Blida, la hausse de la demande chez les commerçants de produits alimentaires a pu atteindre jusqu’à 60%, voire 70 %, soulignant qu’au niveau des petits commerces ou dans les superettes, « il a été vendu en deux jours la quantité de produits qui s’écoulait en une semaine à dix jours ». Il a regretté dès lors la « déstabilisation de la chaîne d’approvisionnement de ces commerces car les détaillants s’approvisionnent généralement de manière hebdomadaire ». Ce n’est pas pour autant un motif d’inquiétude pour lui s’agissant de la disponibilité des produits.

Sur la même longueur d’ondes que le ministre du Commerce, qui a rassuré précédemment sur la disponibilité des produits de première nécessité jusqu’à la fin de l’année, le chef de l’ANCA estime que rien ne peut justifier « l’afflux des citoyens pour l’approvisionnement en produits alimentaires au niveau des commerces ». M. Boulenouar invité du Forum du confrère El Mihwar, a cité le cas de « la poudre de lait dont les stocks suffisent jusqu’en septembre de l’année en cours alors que les stocks de céréales et d’autres produits agricoles couvrent l’ensemble de l’année en cours ». Raison pour le conférencier de soutenir que « rien ne peut justifier l’achat par certains citoyens de grandes quantités de produits alimentaires à des fin d’approvisionnement », d’autant plus qu’un « tel comportement risque d’ouvrir la porte à la spéculation». Le constat étant fait, le conférencier a mis à profit ce forum pour remettre au goût du jour les traditionnelles revendications de l’ANCA comme celles portant sur « une révision de la politique économique nationale », en évoquant « la dépendance aux marchés mondiaux » qui est « un danger » pour la sécurité alimentaire de la population. Avant l’ANCA, c’est l’autre organisation à la même vocation, l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), qui a appelé les commerçants à « ne pas augmenter les prix » et les citoyens à

« rationaliser leur consommation». « Toutes les marchandises sont disponibles et les activités commerciales se poursuivront de façon normale en vue d’approvisionner le marché en produits de large consommation », a rassuré l’organisation dans un communiqué. L’UGCAA a invité, par la même occasion, les commerçants à être « solidaires entre eux et avec le peuple, à ne pas augmenter les prix et à assurer les services nécessaires », insistant auprès des citoyens pour une « rationalisation de leur consommation ».<

