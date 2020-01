–14h05: dépêche de l’APS:

« Le Tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné, jeudi, la mise en liberté du moudjahid Lakhdar Bouregaa, poursuivi pour « atteinte à corps constitué », en attendant son jugement prévu mars prochain, ont affirmé à l’APS des avocats présents à l’audience. Le tribunal a décidé de reporter l’audience du procès de Lakhdar Bouregaa au 12 mars prochain. Selon Me Abdelghani Badi, un des avocats de Lakhdar Bouregaa, il a été procédé à la requalification des faits retenus contre Bouregaa d' »atteinte à corps constitué » au lieu de « démoralisation de l’Armée ». Lakhdar Bouregaa avait été placé en détention à la prison d’El Harrach le 30 juin dernier. »

–13h20: Le CNLD annonce la sortie de Lakhdar Bouregaa de la prison d’El Harrach. La même source, en citant l’avocat Abdelghani Badi, indique que le procès du Moudjahed est prévu le 12 mars prochain. Ainsi, Lakhdar Bouregaa est en liberté provisoire.

-Après un peu plus six mois de détention provisoire, Lakhdar Bouregaa retrouve sa liberté. Selon le CNLD (Comité National pour la Libération des Détenus),sur sa page facebook, le Moudjahed devrait quitter la prison d’El Harrach au milieu de la journée. Lakhdar Bouregaa avait été placé en détention le 30 juin dernier par le juge d’instruction du tribunal de Birmouradreis pour « démoralisation et outrage à corps constitué ».

Plus de détails dans nos prochaines éditions