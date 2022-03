Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion tenue mercredi sous la présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, la mise en place d’une nouvelle cartographie de distribution du lait en sachets subventionné, en fonction de la densité de la population et des besoins des consommateurs. Selon un communiqué des services du Premier ministre, «le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations sur la régulation de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachets, à travers la mise en place d’une nouvelle cartographie de distribution en vue de permettre l’amélioration du réseau de distribution de ce produit et en tenant compte de la densité de la population et des besoins des consommateurs». <

