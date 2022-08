Par Bouzid Chalabi

Alors que l’on croyait que c’était la fin des scènes des interminables files d’attente pour l’achat de lait pasteurisé en sachet subventionné, suite aux mesures prises par le gouvernement en faveur des acteurs de la distribution, voilà que ces dernières semaines, on les revoit dans de nombreux quartiers de la capitale et de sa banlieue, notamment celle de l’est où la tension est des plus visibles. Un retour à la case départ qui étonne les consommateurs.

Pour des patrons de point de vente au détail de lait en sachet, approchés par Reporters, les rotations des camions livreurs sont de plus en plus sporadiques. « Lors de leur apparition, la quantité livrée est très en deçà pour satisfaire toute notre clientèle. En somme, seuls les premiers arrivés seront servis », nous ont-ils confié. Pis encore, selon nos locuteurs, depuis la mi-juillet, c’est par semaine entière que les camions livreurs ne pointent plus le nez dans les points de vente dont ils assurent la distribution. « Ce qui explique les interminables queues qui se forment devant les points de vente au détail, une fois que s’est ébruitée l’arrivée dans les heures qui suivent d’un camion livreur. Du coup, chacun va chercher à s’approvisionner en lait en grande quantité. Ce que nous ne pouvons refuser sachant que c’est par crainte de ne pouvoir s’approvisionner régulièrement que les consommateurs agissent ainsi », nous ont-ils révélé.

Pour revenir au constat des livraisons sporadiques des points de vente au détail comme observé sur le terrain, du côté de l’Association des distributeurs de lait, on s’en lave les mains car la cause est à chercher ailleurs. Mais où précisément ? D’après le président de l’association, Hanafi Ayada, approché hier par Reporters, « depuis quelques semaines, les laiteries où nous nous approvisionnons, nous livre par petites quantités afin de nous assurer un minimum de dividendes qui puissent nous maintenir en activité dans l’attente de jours meilleurs ». Ce dernier nous précise que « la majorité des distributeurs disposent de camions pouvant transporter 7 000 sachets et rares sont ceux d’une capacité à 12 000 sachets. Mais depuis la mi-juillet, la laiterie publique de Boudouaou a décidé de nous livrer pas plus de 5 000 sachets, ce qui par ricochet rend difficile de rentabiliser notre activité et bien que le gouvernement a décidé de revoir à la hausse notre marge de bénéfice par sachet livré, soit de 0,80 DA à 2 DA ». Notre intervenant informe également que suite « à cette restriction du volume de lait qu’on nous livre actuellement, nous avons demandé des explications au patron de la laiterie citée qui nous a indiqué que c’est dû au fait que les quantités de poudre de lait commencent grandement à s’amenuiser, ce qui a conduit à rationaliser la production dans l’attente que les stocks se reconstituent afin de faire fonctionner la laiterie à hauteur de sa capacité réelle de production ». Ce que nous avons tenté de confirmer en tentant de nous rapprocher par téléphone du Directeur général de la laiterie de Boudouaou, Lotfi Hadj Saddok, mais en vain. Toutefois, de sources concordantes, tous les stocks de poudre de lait dont disposent l’Onil commencent effectivement à s’amenuiser. De ce fait, l’Onil pourrait revoir à la baisse les quotas fixés jusqu’ici aux laiteries privées et publiques car son programme d’achat à l’international correspondant à l’exercice 2022 est clôturé. Seule alternative, pour du moins réduire la tension actuelle sur le lait en sachet, serait donc de recourir à un avis d’appel d’offres exceptionnel. Mais en attendant, la tension sur le lait risque de s’aggraver. n

