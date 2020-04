Dans une interview accordée à la chaîne Youtube «Desimpedidos», Marquinhos a fait savoir que Neymar avait bel et bien prémédité sa célébration pour chambrer Haaland et ses coéquipiers, lors du huitième de finale retour face à Dortmund. Le geste était bien prémédité. La célébration de Neymar après son but et au terme du huitième de finale retour de Ligue des champions, où le Brésilien ainsi que plusieurs de ses coéquipiers du PSG avaient «chambré» Erling Haaland continue de faire parler. Un mois après la rencontre, Marquinhos a fait savoir que son compatriote avait tout prévu.

Une forme de vengeance

«Neymar aime ce genre de choses, a-t-il confié sur la chaîne Youtube Desimpedidos. Il n’est pas qu’un simple joueur de foot, il n’a pas peur, il répond toujours aux provocations. Après le premier but, je lui ai demandé s’il avait tout donné sur la célébration. Moi, je lui ai dit d’attendre la fin du match mais il nous a prévenus en disant : ‘laissez-moi faire, ne me retenez pas.’»

Le défenseur parisien a également précisé qu’il s’agissait d’une forme de vengeance : «Il y a eu beaucoup d’épisodes, certaines déclarations des joueurs après le match. Ils ont gagné le premier match et dans le tunnel des vestiaires, il y a eu des railleries et des cris contre nous.» L’attaquant auriverde a donc eu le dernier mot, et permis à son club de rallier les quarts. Avant d’aller au bout, si l’UEFA parvenait à organiser la suite de la compétition dans un calendrier brouillé par la pandémie de coronavirus ? Marquinhos est confiant : «Ce PSG est le mieux préparé pour gagner la Ligue des champions.» n

